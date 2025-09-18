Haberler

Bugün hangi maçlar var? 18 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? 18 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
Güncelleme:
18 Eylül Perşembe akşamı, futbol tutkunları büyük heyecana hazır olsun. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme maçlarında takımlar, tur atlamak ve kritik galibiyetler kazanmak için sahaya çıkacak. Futbolseverler, heyecan dolu karşılaşmalar izleyecek. Peki, bugün hangi maçlar var? 18 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

18 Eylül Perşembe akşamı, futbolseverler büyük bir heyecana ortak olacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme maçlarında takımlar, tur atlamak için mücadele edecek. Taraftarların coşkusuyla daha da büyüyen bu karşılaşmalar, unutulmaz anlara sahne olacak. Kritik maç detayları haberimizin devamında yer alıyor.

CANLI YAYINLAR

Selangor - Bangkok Utd - 13:00 - Smartspor 2

Tai Po - Macarthur Bulls - 13:00 - Smartspor

Düzcespor - Pendikspor - 14:30 - A Spor

Persib Bandung - Lion City - 15:15 - Smartspor 2

Pathum United - Pohang - 15:15 - Smartspor

Giresunspor - 52 Orduspor - 17:00 - A Spor

Club Brugge - Monaco - 19:45 - TRT 1

Kopenhag - Bayer Leverkusen - 19:45 - Tabii

Eskişehirspor - Muğlaspor - 20:00 - A Spor

Neom - Al Okhdood - 21:00 - S Sport

Manchester City - Napoli - 22:00 - Tabii

Newcastle - Barcelona - 22:00 - Tabii

Sporting - Kairat - 22:00 - Tabii

Eintracht Frankfurt - Galatasaray - 22:00 - TRT 1

DİĞER YAYINLAR

Copa Libertadores - 17:00 - S Sport

İspanya LALIGA Geniş Özetler - 21:00 - S Sport

İspanya LALIGA - 22:00 - S Sport

