Bugün hangi maçlar var? 18 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
18 Eylül Perşembe akşamı, futbol tutkunları büyük heyecana hazır olsun. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme maçlarında takımlar, tur atlamak ve kritik galibiyetler kazanmak için sahaya çıkacak. Futbolseverler, heyecan dolu karşılaşmalar izleyecek. Peki, bugün hangi maçlar var? 18 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
CANLI YAYINLAR
Selangor - Bangkok Utd - 13:00 - Smartspor 2
Tai Po - Macarthur Bulls - 13:00 - Smartspor
Düzcespor - Pendikspor - 14:30 - A Spor
Persib Bandung - Lion City - 15:15 - Smartspor 2
Pathum United - Pohang - 15:15 - Smartspor
Giresunspor - 52 Orduspor - 17:00 - A Spor
Club Brugge - Monaco - 19:45 - TRT 1
Kopenhag - Bayer Leverkusen - 19:45 - Tabii
Eskişehirspor - Muğlaspor - 20:00 - A Spor
Neom - Al Okhdood - 21:00 - S Sport
Manchester City - Napoli - 22:00 - Tabii
Newcastle - Barcelona - 22:00 - Tabii
Sporting - Kairat - 22:00 - Tabii
Eintracht Frankfurt - Galatasaray - 22:00 - TRT 1
DİĞER YAYINLAR
Copa Libertadores - 17:00 - S Sport
İspanya LALIGA Geniş Özetler - 21:00 - S Sport
İspanya LALIGA - 22:00 - S Sport