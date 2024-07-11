Bugün Galatasaray'ın maçı var mı?
Galatasaray'ın Avusturya ekibi LASK Linz ile yapacağı maçın tarihi ve saati merak konusu oldu. Futbol severler maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bugün Galatasaray'ın maçı var mı?
Lask Linz - Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Birçok kişi LASK Linz- Galatasaray maçının saatini araştırıyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte LASK, Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma takımlarıyla hazırlık karşılaşması oynayacak. Bugün Galatasaray'ın maçı var mı?
LASK LİNZ-GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
LASK Linz-Galatasaray hazırlık maçı bu akşam 20:30'da başlayacak.
LASK LINZ- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
LASK Linz-Galatasaray arasında oynanacak mücadele Avusturya'nın Linz şehrindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak.
D SMART GO CANLI İZLEMELİNKİ VAR MI?
D Smart'ta Galatasaray maçı izlemek için D Smart resmi sayfasına girerek üyelik işlemlerini tamamlamalısınız.
LASK LİNZ MAÇINDA ICARDİ YOK MU?
Mauro IcardLASK maı ilk 11'nde yer almadı