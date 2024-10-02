Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı? Fenerbahçe maçı ne zaman?

UEFA organizasyonunda gerçekleşecek olan Twente Fenerbahçe maçının yayın bilgileri merak ediliyor. Maçın hangi kanalda ve şifresiz olup olmadığı konusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı?

BUGÜN FENERBAHÇE'NİN MAÇI VAR MI?

Twente - Fenerbahçe maçı, 3 Ekim 2024 Perşembe günü TSİ 22:00'de başlayacak.

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

FC Twente Stadion'da oynanacak Twente - Fenerbahçe maçı, TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİG'İNDE KAÇINCI MAÇINA ÇIKACAK?

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 137 karşılaşmada boy gösterdi.

FENERBAHÇE'NİN UEFA PERFORMANSI

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 275 müsabakada 110 galibiyet ve 109 mağlubiyet yaşarken, 56 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde 392 gol gördü.

Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 61 galibiyet elde ederken, rakiplerine 43 kez kaybetti. 33 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 193 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 172 gole engel olamadı.