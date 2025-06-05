Bugün AVM'ler açık mı? 6-7-8 Haziran bayramda alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı?

5 Haziran 2025 Perşembe günü Arefe gününe denk geldiği için, bayram alışverişlerini son güne bırakanlar Arefe günü alışveriş merkezleri açık mı sorusunun yanıtına odaklanmış durumda. Giyim, gıda, hediyelik ve temizlik gibi birçok ihtiyaç için AVM'lere gitmek isteyen vatandaşlar, net bilgi arıyor. Bu nedenle "Bugün AVM'ler açık mı?" ve "Arefe günü alışveriş merkezleri açık mı?" soruları sıkça soruluyor. Peki, Bugün AVM'ler açık mı?

BUGÜN AVM'LER AÇIK MI?

5 Haziran 2025 Perşembe, yani Kurban Bayramı arefesinde, alışveriş merkezleri (AVM'ler) normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam etmektedir. Genellikle Türkiye genelindeki AVM'ler, 10:00 - 22:00 saatleri arasında açıktır. Ancak bazı AVM'ler, yoğunluğa bağlı olarak kapanış saatlerini 23:00'e kadar uzatabilmektedir.

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI?

Bayramın ilk günü olan 6 Haziran 2025 Cuma günü ise AVM'lerin açılış saatlerinde değişiklik olabilir. Birçok AVM, bayramın ilk günü öğle saatlerinde, genellikle 12:00 veya 13:00'te açılmaktadır. Bayramın ikinci gününden itibaren ise çoğu AVM, normal çalışma saatlerine, yani 10:00 – 22:00 aralığına dönmektedir.