Bu hafta maç yok mu? GS, FB Süper Lig maçları ne zaman?

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesi devam ederken ligin altlarında ise kümede kalma mücadelesi veriliyor. Süper Lig'de 30 Mart Cumartesi ve 31 Mart Pazar günleri taraftarlar kendi takımlarının maçlarının olup olmadığını merak ediyor. Peki, bu hafta maç yok mu? GS, FB Süper Lig maçları ne zaman?

BU HAFTA MAÇ YOK MU?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Avusturya ve Macaristan ile karşı karşıya geldi. Dolayısıyla 22-23 ve 24 Mart'ta Süper Lig'de maç oynanmadı.

Hafta sonu da seçim nedeniyle maç oynanmayacak. 2 Nisan Salı günü lig kaldığı yerden devam edecek.

31. Hafta programı: