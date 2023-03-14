14 Mart Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece Rumi takvime göre ilk Çarşamba gecesidir. Bu gece ve yarınki gün yani Rumi'nin ilk çarşamba günü ve gecesi dikkat edilmesi gereken günlerin başında gelmektedir. Vatandaşlar ise bugün ve yarın deprem mi olacak merak etti. Peki, Bu gece deprem bekleniyor mu? 14-15 Mart Çarşamba deprem olacak mı? 14-15 Mart gece ve gündüz deprem mi bekleniyor, deprem uzmanlarının açıklaması ne? İşte detaylar...

Deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'in yeni açıklamaları neler merak ediliyor. Peki, Bu gece deprem bekleniyor mu? 14-15 Mart Çarşamba deprem olacak mı? 14-15 Mart gece ve gündüz deprem mi bekleniyor, deprem uzmanlarının açıklaması ne? 14 Mart'ta deprem mi olacak? Yarın deprem bekleniyor mu? 15 Mart tarihinde deprem mi olacak? Bugün deprem mi olacak? Bu gece deprem mi bekleniyor İşte ayrıntılar...

RUMİ TAKVİME GÖRE MART AYININ İLK ÇARŞAMBASI NE ZAMAN 2023?

Bu yıl yani 2023 yılında Rumi takvime göre Mart ayının ilk Çarşambası 15 Mart 2023 Çarşamba gününe denk gelmektedir. 2023 yılında Rumi takvime göre Mart'ın ilk çarşamba gecesi ise 14 Mart Salıyı 15 Mart Çarşambaya bağlayan gecedir.

Rumi takvime göre Mart'ın ilk çarşamba gecesi 2023 : 14 Martı 15 Marta bağlayan gece

14 Martı 15 Marta bağlayan gece Rumi takvime göre Mart'ın ilk çarşamba günü 2023 : 15 Mart 2023 Çarşamba günü

14-15 MART DEPREM Mİ OLACAK? (RUMİ İLK ÇARŞAMBA GÜNÜ)

Alimler tarafından yapılan açıklamalara göre ve hadis kaynaklarına göre Rumi takvimin ilk Çarşambası ve Safer'in son çarşambası uğursuz günler arasında gelmektedir. Bu bakımdan bu günlerde bolca zikir çekilmesi tavsiye edilmiştir.

Yıl içerisinde 2 önemli Çarşamba:

Hicri Safer ayının son çarşambası

Rumi takvime göre Mart'ın ilk çarşambası (2023'te 15 Mart Çarşamba 2023'e denk geliyor)

14-15 MART'TA DEPREM BEKLENİYOR MU? (FRANK HOOGERBEETS'İN AÇIKLAMALARI NELER?)

Deprem kahini Frank Hoogerbeets'in yaptığı açıklamaya göre 15-16-17 Mart tarihlerinde kritik gezegen geometrisinde bir yakınsama meydana gelir. Haliyle bu durum deprem açısından bir önem taşıyabilir ve dikkat edilmesi gerekebilir demişti. Ayrıca bazı kaynaklarda 15 Mart Çarşamba günü Rumi takvime göre ilk Çarşamba günü olduğu için bu güne de dikkat edilmesi gerekebilir açıklamaları yapılmıştı. Fakat bir üst paragrafta yazdığımız gibi depremin kesin olarak tarihini ve mekanını tespit edebilen şuanda bir sistem ve teknoloji yoktur. Haliyle depremin ne zaman olacağını ve zamanını Allah'tan başka kimse bilemez. Bu bakımdan sosyal medyada yer alan XX.XX.XXXX tarihinde XX.XX saatinde yüzde yüz kesinlikle deprem olacak şeklindeki paylaşımları dikkate almayınız.

Frank Hoogerbeets'in Tweeti şöyle (9 Mart Günü Paylaşılan Tweet):

"Ay, Jüpiter'le yeni hizaya girdiğinden, son videoda açıklandığı gibi önümüzdeki iki gün içinde daha güçlü sismik aktivite meydana gelebilir. Ancak son dalgalanmalar 15-16 Mart için de önemli hale gelebilir."

Frank Hoogerbeets'in önceki açıklamaları (3-4 Mart İçin Yapılan Açıklamalar):

Kahramanmaraş merkezli depremleri 3 gün önce sosyal medya hesabından bildiği ortaya çıkan "deprem kahini" lakaplı ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, yeni bir açıklama daha yaptı. Mart ayının 3'ü veya 4'ünde Dünya, Merkür ve Satürn gezegenlerinin birbirine yaklaşacağını belirten Hoogerbeets, bunun dünyada bir depreme neden olabileceğini söyledi. Hoogerbeets, "Büyüklüğü 7 veya 8'in çok üzerinde bir sismik olay olabilir." ifadelerini kullandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri 3 gün öncesinden bildiği ortaya çıkan Frank Hoogerbeets, tahminlerine bir yenisini daha ekledi. "Deprem kahini" lakaplı ünlü deprem uzmanı Hoogerbeets, mart ayının ilk haftasına dikkat çekerek yeni bir deprem olabileceğini iddia etti.

2023 MART AYINDA BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU?

Uzmanların yaptığı açıklamaya göre Mart ayında da artçı depremlerin olması bekleniyor. Fakat büyük depremler konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Mart ayında büyük İstanbul depremi olacağına dair sosyal medyadaki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Aynı şekilde 2023 Mart ayında İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde %100 kesin olarak büyük bir deprem olacağına dair paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü depremlerin ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde olacağını Allah'tan başka kimse bilemez. Ayrıca günümüzde depremi kesin bilen ve zamanını (dakikasını) %100 tahmin eden bir teknoloji de bulunmamaktadır. Elbette uzmanların yaptığı uyarılara göre depremler olabilir ve beklenen olaylar arasında gelir fakat depremin tam dakikası ve tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bu bakımdan uzmanlar deprem konusunda tüm tedbirlerin alınmasını tavsiye ediyor.