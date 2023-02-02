Bu akşam Tv'de ne var? Sorusu merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte Bu akşam Tv'de ne var? Bu akşam hangi diziler var? TV yayın akışı: 2 Şubat 2023 Perşembe akşamı dizileri!

Perşembe günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 2 Şubat 2023 PerşembertesiTV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 2 Şubat 2023 Perşembe akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 2 Şubat 2023 Perşembe tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

BU AKŞAM TV'DE NE VAR?

Show Tv | Gelsin Hayat Bildiği Gibi | 20:00

Star Tv | Yerli Dizi Tekrar/Sinema | 20:00

Atv | Aldatmak | 20:00

Kanal D | Camdaki Kız | 20:00

Fox Tv | Dokuz Oğuz | 20:00

Tv8 | Survivor 2023 | 19:15