Bu akşam Tv'de ne var? Sorusu merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte Bu akşam Tv'de ne var? Bu akşam hangi diziler var? TV yayın akışı: 22 Ocak 2023 Pazar akşamı dizileri!

Bu akşam Tv'de ne var? Sorusu, birçok televizyon izleyicisi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. 22 Ocak 2023 Pazar günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 22 Ocak 2023 PazarrtesiTV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 22 Ocak 2023 Pazar akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 22 Ocak 2023 Pazar tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

BU AKŞAM TV'DE NE VAR?

Show Tv | Güzel Günler | 20:00

Star Tv | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 | 20:00

Atv | Kim Milyoner Olmak İster | 20:00

Kanal D | Yargı | 20:00

Fox Tv | Taçsız Prenses | 20:00

Tv8 | Survivor 2023 | 19:15

TRT 1 | Teşkilat | 20:00