Bu akşam Teke Tek var mı, yok mu, neden yok? 28-29 Mart 2023 Bu hafta Teke Tek programı neden yok, yayınlanmadı mı, yeni bölüm haftaya mı?

Habertürk TV'de genellikle Salı günleri yayınlanan Teke Tek bu akşam ekranlara gelmedi. Bunun ardından vatandaşlar, Bu akşam Teke Tek var mı, yok mu, neden yok? 28-29 Mart 2023 Teke Tek programı neden yok, yayınlanmadı mı, yeni bölüm haftaya mı? merak etti. Peki, Teke Tek bugün yok mu, neden yok? İşte detaylar...

Teke Tek bu akşam yok mu, neden yok? merak edildi. Teke Tek, gazeteci Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu televizyon programı. 1995-2000 yılları arasında Medyapım bünyesinde hazırlanmıştır. Program Habertürk'e geçtikten sonra Fatih Altaylı, Murat Bardakçı ile beraber, Teke Tek'le aynı formatta yayınlanan "Teke Tek Özel" adlı bir programı da yayın hayatına soktu. Bu akşam Teke Tek var mı, yok mu, neden yok? 28-29 Mart 2023 Teke Tek programı neden yok, yayınlanmadı mı, yeni bölüm haftaya mı?

TEKE TEK BUGÜN YAYINLANMADI MI, VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Teke Tek normalde her hafta Salı günleri Habertürk'te ekranlara geliyordu. Fakat bugün yani 28 Mart yayın akışında yer almadı. Konu hakkında resmi bir açıklama da gelmedi. Fakat geçtiğimiz hafta Teke Tek sunucusu Fatih Altaylı bir programda haftaya işlerinin olduğunu ve yeni bölüm olmayacağını belirtmişti. Fakat sonraki hafta program yayınlanacak demişti. Bundan dolayı bu hafta Teke Tek ekranlarda olmayacağı düşünülüyor.

HABERTÜRK 28 MART YAYIN AKIŞI

16:00 - Haber Hattı

Hattı 16:45 - Spor Bülteni

Bülteni 17:00 - HT 360

18:00 - Ana Haber Bülteni

19:00 - Ana Haber Bülteni

20:00 - Haber Bülteni

20:30 - Açık ve Net

TEKE TEK SUNUCUSU KİMDİR?

Teke Tek, gazeteci Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu televizyon programı. 1995-2000 yılları arasında Medyapım bünyesinde hazırlanmıştır. Haber tartışma formatında yayınlanan programın yönetmenliğini aralarında İzzet Öz, Feyzi Öktem, Nihat Özcan, Uğur Aksay, Birkan Uz, Ebru Yalçın'ın bulunduğu Medyapım kadrosunda yer alan yönetmenler yaptı.

Program hala Fatih Altaylı'nın sunumu ile Habertürk ekranlarında yayın hayatını bir iç yapım olarak sürdürmektedir. Programın yönetmenliğini 2008'den 2016'ya kadar Hülya Arslan Akoğul üstlenmiştir.