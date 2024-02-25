Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 25 Şubat Pazar Survivor yeni bölüm!

Bu akşam Survivor var mı? TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programlarından Survivor'ın bugünkü yayın akışı merak konusu oldu. 'Bugün Survivor var mı?' sorusu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor yayınlanacak mı, saat kaçta? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı?

BU AKŞAM SURVİVOR VAR MI?

Survivor All Star yeni bölümü 25 Şubat Pazar günü yayınlanacak. Survivor All Star 2024 pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar akşamları ekranlara gelmektedir. Bu durum yayın akışına göre değişiklik gösterebilir.

SURVİVOR 2024 HANGİ GÜNLER?

Survivor All Star 2024 heyecan dolu maceralarıyla pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar akşamları ekrana geliyor. Survivor All Star 2024 pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00'de izleyicisi ile Tv8 ekranlarında buluşuyor. 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan olan Survivor'ın sunuculuğunu yine Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan üstlenecek.

TV8 YAYIN AKIŞI

09:00 – Bir Yemek Olsan

10:00 – Gazete Magazin

14:15 – Cevap Ver Türkiye

16:30 – Çarkıfelek

20:00 – Survivor All Star 2024