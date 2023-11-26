Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 26 Kasım 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (26 Kasım) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 26 Kasım 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"

BU AKŞAM (26 Kasım Pazar) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 26 Kasım ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8

Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlandığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 26 Kasım 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 26 Kasım 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BU AKŞAM (26 KASIM) HANGİ DİZİLER VAR?

Kanal D'de saat 20.00'de Yargı,

Show TV'de saat 20.00'de Yerli Sinema Çöpçüler Kralı,

Star TV'de saat 20.00'de Çok Güzel Hareketler 2,

TRT 1'de saat 20.00'de Teşkilat,

TV 8'de saat 20.00'de Masterchef All Star,

FOX TV'de saat 20.00'de Kirli Sepeti,

ATV'de saat 20.00'de Kim Milyoner Olmak İster? ekranlarda seyirciyle buluşacak.

26 KASIM 2023 KANAL D HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

26 KASIM 2023 SHOW TV HANGİ DİZİLER VAR?

08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Çöpçüler Kralı

21:45 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Güle Güle

23:30 Aile

02:00 Kızılcık Şerbeti

26 KASIM 2023 STAR TV HANGİ DİZİLER VAR?

08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Ömer

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Sakla Beni

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Sakla Beni

02:00 Kiralık Aşk

26 KASIM 2023 TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR?

06:05 Beni Böyle Sev

08:30 Alparslan Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Lingo

14:10 Gönül Dağı

18:00 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3'te 3

01:35 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

26 KASIM 2023 TV8 HANGİ DİZİLER VAR?

09:15 Yabancı Sinema Bir Zamanlar Batı

12:30 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye All Star

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:15 Son Karar

26 KASIM 2023 FOX TV HANGİ DİZİLER VAR?

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Kirli Sepeti

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

00:00 Şahane Hayatım

26 KASIM 2023 ATV HANGİ DİZİLER VAR?

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Aldatmak

15:45 Safir

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Ateş Kuşları

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