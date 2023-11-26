BU AKŞAM (26 Kasım Pazar) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 26 Kasım ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 26 Kasım 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (26 Kasım) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 26 Kasım 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"
Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlandığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 26 Kasım 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 26 Kasım 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…
BU AKŞAM (26 KASIM) HANGİ DİZİLER VAR?
Kanal D'de saat 20.00'de Yargı,
Show TV'de saat 20.00'de Yerli Sinema Çöpçüler Kralı,
Star TV'de saat 20.00'de Çok Güzel Hareketler 2,
TRT 1'de saat 20.00'de Teşkilat,
TV 8'de saat 20.00'de Masterchef All Star,
FOX TV'de saat 20.00'de Kirli Sepeti,
ATV'de saat 20.00'de Kim Milyoner Olmak İster? ekranlarda seyirciyle buluşacak.
26 KASIM 2023 KANAL D HANGİ DİZİLER VAR?
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
26 KASIM 2023 SHOW TV HANGİ DİZİLER VAR?
08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Çöpçüler Kralı
21:45 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Güle Güle
23:30 Aile
02:00 Kızılcık Şerbeti
26 KASIM 2023 STAR TV HANGİ DİZİLER VAR?
08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Ömer
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Sakla Beni
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Sakla Beni
02:00 Kiralık Aşk
26 KASIM 2023 TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR?
06:05 Beni Böyle Sev
08:30 Alparslan Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Lingo
14:10 Gönül Dağı
18:00 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'te 3
01:35 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
26 KASIM 2023 TV8 HANGİ DİZİLER VAR?
09:15 Yabancı Sinema Bir Zamanlar Batı
12:30 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye All Star
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:15 Son Karar
26 KASIM 2023 FOX TV HANGİ DİZİLER VAR?
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kirli Sepeti
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
00:00 Şahane Hayatım
26 KASIM 2023 ATV HANGİ DİZİLER VAR?
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Aldatmak
15:45 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Ateş Kuşları