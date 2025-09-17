Portekiz futbolunun yetiştirdiği önemli teknik direktörlerden biri olan Bruno Lage, son dönemde yeniden gündeme geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ karşısında alınan yenilgi sonrası Benfica ile yolları ayrılıyor… Peki, Bruno Lage kimdir, kaç yaşında, nereli? Benfica'nın teknik direktörü neden görevden alındı?

BRUNO LAGE KİMDİR?

Bruno Miguel Silva do Nascimento, bilinen adıyla Bruno Lage, 12 Mayıs 1976 doğumlu bir Portekizli futbol teknik direktörüdür. Futbolculuk kariyerinden ziyade, antrenörlük kariyeriyle öne çıkan Lage, özellikle genç oyuncularla kurduğu güçlü iletişim ve taktiksel esnekliğiyle tanınmaktadır. Antrenörlük kariyerine oldukça genç yaşta başlayan Lage, uzun yıllar Benfica altyapısında görev yaparak birçok yetenekli ismin yetişmesinde önemli rol oynadı.

Portekiz dışındaki ilk ciddi teknik direktörlük deneyimini ise Premier League'de Wolverhampton Wanderers ile yaşadı. Ancak onun için asıl çıkış noktası, Benfica A Takımı'nın başına geçtiği dönem oldu.

BRUNO LAGE KAÇ YAŞINDA?

Bruno Lage, 12 Mayıs 1976 doğumlu olup şu anda 49 yaşındadır. Yaş olarak teknik direktörlük kariyerinde henüz orta yaşlı sayılabilecek bir konumda olan Lage, bu yaşına rağmen birçok üst düzey takımda görev alarak ciddi bir deneyim birikimine sahip olmuştur.

BRUNO LAGE NERELİ?

Lage, Portekiz'in kuzeyinde yer alan Setúbal bölgesine bağlı Barreiro kasabasında dünyaya geldi. Portekizli olan Lage'in futbol kültürü, özellikle Portekiz'in akademi odaklı futbol anlayışıyla şekillendi. Doğup büyüdüğü coğrafya, onun hem futbol görüşünü hem de karakterini önemli ölçüde etkilemiştir.

BRUNO LAGE HANGİ TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ?

Bruno Lage, son olarak Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Benfica'nın teknik direktörlüğünü yapıyordu. Ancak 2025 yılı Eylül ayında alınan Karabağ mağlubiyeti sonrası görevine son verildi.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ karşısında alınan 3-2'lik sürpriz mağlubiyet, Benfica'nın Devler Ligi hedeflerine ağır darbe vururken, bu sonuç teknik direktör Lage'in sonunu getirdi. Kulüp yönetimi, alınan sonucun ardından teknik heyette değişikliğe gitme kararı aldı.

BRUNO LAGE BENFİCA DAN AYRILDI MI?

Evet, Bruno Lage Benfica'dan resmen ayrıldı. CNN Portekiz'in geçtiği habere göre, Karabağ mağlubiyetinin ardından Benfica yönetimi ile Lage arasında yapılan görüşmeler sonucunda yollar ayrıldı.

Başkan Rui Costa, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Maçtan sonra yaşanan tek şey Bruno Lage ile yapılan görüşmeydi. Bugün ne bir teknik direktör atandı ne de gelecekte Benfica'yı temsil edecek bir teknik direktörden bahsedildi," ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, kulübün henüz yeni bir teknik direktör belirlemediğini ancak Lage ile kesin olarak yolların ayrıldığını doğrulamış oldu.

BRUNO LAGE NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Bruno Lage'in görevine son verilmesinin temel nedeni, Şampiyonlar Ligi'nde alınan başarısız sonuçlar oldu. Özellikle Karabağ karşısında yaşanan mağlubiyet, sadece skor anlamında değil, taktiksel ve moral açısından da Benfica camiasında büyük hayal kırıklığı yarattı.

Portekiz basınına göre yönetim, bu mağlubiyetin ardından teknik ekibin artık takımı toparlayamayacağına karar vererek değişim yoluna gitti. Takımın oyun planındaki belirsizlikler, kadro seçimleri ve oyuna müdahale konularında yaşanan sıkıntılar da Lage'in koltuğunu kaybetmesine neden olan diğer faktörler arasında yer aldı.

SON DAKİKA: BENFİCA MOURİNHO İLE ANLAŞTI MI?

Bruno Lage'in ayrılığı sonrası Benfica'nın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu olurken, CNN Portekiz'in haberine göre kulüp, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho ile prensipte anlaştı.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Mourinho'nun Benfica'ya dönüşü Portekiz futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Hatırlanacağı üzere Mourinho, 2000 yılında çok kısa bir süreliğine Benfica'yı çalıştırmıştı. Şimdi ise kulübün yeniden yapılanma sürecinde deneyimli teknik adama yönelmesi sürpriz değil.