Bouillabaisse tarifi! Masterchef Bouillabaisse nedir, nasıl yapılır? Bouillabaisse için gerekli malzemeler nelerdir? Bouillabaisse hangi ülkeye ait?

Masterchef 8 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Bouillabaisse yapmasını istendi. Peki Masterchef Bouillabaisse nasıl yapılır? Bouillabaisse için gerekli malzemeler nelerdir? Bouillabaisse tarifi! Bouillabaisse nasıl yapılır? Bouillabaisse tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Bouillabaisse tarifi oldu. Peki en güzel Bouillabaisse tarifi nasıldır? Bouillabaisse nasıl yapılır? Bouillabaisse için gerekli malzemeler nelerdir? Bouillabaisse tarifi! Bouillabaisse nedir, ne demek? Masterchef Bouillabaisse nasıl yapılır? Bouillabaisse hangi ülkenin yemeğidir? Bouillabaisse hangi ülkeye ve yöreye aittir? Bouillabaisse hangi ülkenin yemeği? Bouillabaisse ne demektir? İşte detaylar...

BOUİLLABAİSSE NEDİR, NE DEMEK? BOUİLLABAİSSE HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?

Bouillabaisse, Fransız mutfağına ait ünlü bir balık çorbasıdır. Provence bölgesine özgü olan bu çorba, çeşitli deniz ürünleri ve baharatlarla hazırlanır.

BOUİLLABAİSSE İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

500 gr karides, midye veya istiridye gibi deniz ürünleri (isteğe bağlı, çeşitlendirebilirsiniz)

500 gr beyaz etli balık filetosu (örneğin levrek, çipura gibi)

1 büyük soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak (doğranmış)

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

2-3 adet domates (rendelenmiş veya doğranmış)

1 tatlı kaşığı toz safran veya safran ipliği

1 çay kaşığı kişniş tozu (isteğe bağlı)

1/4 su bardağı beyaz şarap

1 litre deniz suyu veya balık suyu (tercihen taze)

Tuz ve karabiber

Roka veya maydanoz (servis için)

Ekmek dilimleri (servis için)

BOUİLLABAİSSE NASIL YAPILIR?

Deniz ürünlerini temizleyin: Eğer midye veya istiridye gibi deniz ürünleri kullanacaksanız, bunları temizleyip kabuklarını kontrol edin. Balık filetolarını da temizleyin ve derisini çıkarın.

Bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Doğranmış soğanı ve sarımsağı ekleyerek yumuşayana kadar kavurun.

Rendelenmiş veya doğranmış domatesleri ekleyin ve domatesler suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte pişirin.

Safranı ekleyin ve karıştırarak renk ve aroma elde edin. Tuz, karabiber ve kişniş tozunu da ekleyin.

Beyaz şarabı ekleyin ve birkaç dakika kaynatın, ardından deniz suyu veya balık suyunu ekleyin.

Suyunu kaynamaya başladıktan sonra balık filetolarını ekleyin ve balıklar pişene kadar (yaklaşık 10-15 dakika) kaynamaya devam edin. Deniz ürünlerini de ekleyebilirsiniz.

Servis: Hazırladığınız Bouillabaisse çorbasını kaselere veya tabaklara paylaştırın. Üzerine taze roka veya maydanoz yaprakları serpiştirin. Ekmek dilimleri ile servis yapabilirsiniz.

Bouillabaisse çorbanız artık servise hazır! Geleneksel olarak Fransız Rivierası'nda ekşi ekmek veya mayonezle servis edilir. Afiyet olsun!