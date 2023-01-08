Borusan Otomotiv'e üç ödül birden!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD)’nin bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği Satış ve İletişim Ödülleri’nde Borusan Otomotiv Grubu üç kategoride ödül kazandı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD)'nin bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği Satış ve İletişim Ödülleri'nde Borusan Otomotiv Grubu üç kategoride ödül kazandı.

Borusan Otomotiv Grubu'nda daha eşit bir gelecek için hayata geçirilen Anahtar Kadında projesi ile "Yılın Sürdürülebilirlik Projesi", BMW Türkiye'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen günümüzün en ünlü çağdaş sanatçılarından Jeff Koons'un Contemporary Istanbul ziyareti ile "Yılın PR/Etkinlik Uygulaması" ödüllerini kazanan Borusan Otomotiv Grubu, Land Rover'ın öncü ruhuna sadık kalınarak geliştirilen Defender'ın dergi ilanı ile de "Yılın Dergi Uygulaması" ödülüne layık görüldü.

Anahtar Kadında Projesi

Borusan Otomotiv Grubu; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ilkesi kapsamında eşit ve özgür bir gelecek hedefiyle hayata geçirdiği Anahtar Kadında projesi ile otomotiv sektöründe yeni iş imkanları yaratıyor. Borusan Oto atölyelerinde çalışma hayatına başlayan kadın teknisyenler ile eşitlik hikayelerine ilham vermeye devam ediyor.

The 8 X Jeff Koons Etkinliği

Borusan Otomotiv Grubu'nun Türkiye distribütörü olduğu BMW'nin partnerliğinde gerçekleştirilen Contemporary Istanbul'un 17'nci edisyonu dünyaca ünlü Amerikalı heykeltıraş ve ressam Jeff Koons'un tasarladığı BMW M850i modeline ev sahipliği yaptı.

Art Car Projesi'nin ardından BMW ile ikinci kez çalışan Jeff Koons'un, BMW'nin en üst segment modellerinden M850i xDrive Gran Coupé için yaptığı ve yalnızca 99 adet üretilmesi planlanan tasarımı 17. Contemporary Istanbul'da sergilendi.

Defender

Yepyeni teknolojilerle geliştirilen, arazi özellikleriyle geçmişin izlerine sadık kalan ve aynı zamanda şehir kullanımı için de benzersiz özellikler sunan Defender, Land Rover'ın Ekstrem Test prosedürlerine dayanabilecek şekilde tasarlanan D7x mimarisi üzerinden yükseliyor.

Defender, yollara çıktığı günden bu zamana Top Gear'ın 2020 Yılın Otomobili, Motortrend'in 2021 Yılın SUV'u, Autocar'ın 2020 Yılının En İyi SUV'u, 2021 Dünyada Kadınların Tercihi Ödülleri'nde Yılın Otomobili ve 2021'de Dünyada Yılın Tasarımı Ödülü dahil olmak üzere 50'den fazla dünya çapında ödül kazandı.