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BORSADA SON DURUM | 4 Ekim borsada son durum nedir? Borsa düştü mü?

BORSADA SON DURUM | 4 Ekim borsada son durum nedir? Borsa düştü mü?
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4 Ekim tarihinde borsanın son durumu merak ediliyor. Ekonomi dünyasının nabzını tutan borsada son durum, yatırımcılar ve ekonomi takipçileri tarafından yakından izleniyor. Borsa düştü mü, yükseldi mi? İşte 4 Ekim tarihinde borsada yaşanan son gelişmeler merak ediliyor.

4 Ekim 2024 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da hareketli bir gün yaşanıyor. Günün başlangıcında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 54,97 puan artış göstererek 8.953,20 seviyesine ulaştı. Borsadaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Vatandaşlar, 4 Ekim Cuma günü borsada son durum nedir? Borsa yükseldi mi? Bu hafta borsada yaşanan düşüşün ardından son durum ne?

BORSADA SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 yükselişle 8.953,20 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 54,97 puan ve yüzde 0,62 artışla 8.953,20 puana çıktı.

BORSADA SON DURUM | 4 Ekim borsada son durum nedir? Borsa düştü mü?

Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1 ile tekstil deri, tek kaybettiren yüzde 0,66 ile spor oldu. Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kaybederek 8.898,23 puandan tamamladı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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