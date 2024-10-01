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Borsa neden düşüyor? SON DAKİKA! 1 Ekim borsa neden düştü?

Borsa neden düşüyor? SON DAKİKA! 1 Ekim borsa neden düştü?
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Borsa düşüş nedeni belli oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve resesyon endişeleri nedeniyle dalgalı bir seyir izlerken, yatırımcılar dikkatlerini ABD ve Avrupa'dan gelen ekonomik verilere çevirdi. Peki, Borsa neden düşüyor? 1 Ekim 2024 günü Borsa düşüşte! Borsa niye düşüyor, neden düştü yorumlar merak ediliyor. İşte BIST100 neden düşüşte? Borsa düşüş yorumları...

Borsa neden düşüyor? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya pozitif bir başlangıç yaptı ancak küresel piyasalardaki karmaşık görünüm nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Açılışta yüzde 0,08 artışla 9.673,56 puana yükselen endeks, önceki gün yaşanan yüzde 1,14'lük kaybı telafi etmeye çalışıyor. Peki, Borsa neden düştü? İşte detaylar!

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Beyaz Saray'dan gelen İran'a yönelik askeri tehdit içerikli açıklamalar, Borsa İstanbul'da negatif bir havanın hakim olmasına yol açtı. Bu nedenle borsa düşüyor.

Borsa İstanbul'da yaşanan dalgalanmaların en büyük sebeplerinden biri, küresel piyasalardaki belirsizlikler. ABD'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, ABD ekonomisinin kontrollü bir yavaşlamayla resesyon yaşamadan toparlanabileceği beklentilerini artırdı. Bu, küresel risk iştahını bir miktar canlandırdı. Ancak Avrupa'da resesyon endişeleri piyasalarda baskı yaratıyor.

Borsa neden düşüyor? SON DAKİKA! 1 Ekim borsa neden düştü?

Özellikle enflasyonla mücadelede son aşamaya gelinmiş olmasına rağmen, Avrupa ekonomilerinin bu süreçte durgunluk yaşayıp yaşamayacağı konusundaki belirsizlik sürüyor.

BORSA NEDEN DÜŞÜŞTE?

BIST 100 endeksinde dün yaşanan yüzde 1,14'lük düşüş, küresel faktörlerin yanı sıra iç dinamiklerden de kaynaklanıyor. Analistlere göre, özellikle Türkiye ekonomisindeki belirsizlikler ve faiz politikaları yatırımcıları tedirgin ediyor.

Borsa neden düşüyor? SON DAKİKA! 1 Ekim borsa neden düştü?

Ayrıca, enerji fiyatlarındaki oynaklık ve jeopolitik gelişmelerin etkisi de borsada volatilitenin artmasına neden oluyor. Bugün açıklanacak olan imalat sanayi PMI verileri ve Avro Bölgesi enflasyon rakamları da piyasaların yön bulmasında kritik rol oynayacak.

BORSA YORUMLARI SON DAKİKA

Uzmanlar, borsada yaşanan düşüşlerin kısa vadede sürebileceğini ancak belirli destek noktalarının önemli olduğunu belirtiyor. BIST 100 endeksi için 9.600 ve 9.500 puan seviyeleri önemli destek noktaları olarak görülürken, 9.900 ve 10.000 puan direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor. Özellikle ABD'den gelecek olan JOLTS açık iş sayısı verileri ve Avrupa'daki ekonomik durgunluğa dair sinyaller, borsanın seyrini yakından etkileyecek.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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Yorumlar (1)

Hasan Oguz:

Ocaklar söndürdünüz. Batırdınız milleti. Nasıl yatırım anlamak mümkün değil.

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