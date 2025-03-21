Borsa'da devre kesici nedir? Devre kesici uygulaması yatırımcıyı nasıl etkiler?

Borsa'da devre kesici nedir sorusu, özellikle ani fiyat hareketlerinin yaşandığı günlerde yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Piyasada yaşanan sert düşüşler ya da yükselişler sonrasında işlemlerin durdurulmasıyla karşılaşan birçok kişi, Borsa'da devre kesici nedir ve nasıl çalışır diye araştırma yapıyor. Peki, Borsa'da devre kesici nedir?

BORSA'DA DEVRE KESİCİ NEDİR?

Borsa'da devre kesici nedir sorusu, özellikle ani fiyat hareketlerinin yaşandığı günlerde yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Piyasada yaşanan sert düşüşler ya da yükselişler sonrasında işlemlerin durdurulmasıyla karşılaşan birçok kişi, Borsa'da devre kesici nedir ve nasıl çalışır diye araştırma yapıyor. Bu sistem, yatırımcıları korumaya yönelik otomatik bir güvenlik mekanizmasıdır.

BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM NE?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 5,93 değer kaybederek 9.228,79 puana indi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 582,15 puan ve yüzde 5,93 azalışla 9.228,79 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 82,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 8,84, holding endeksi yüzde 5,53 değer kaybetti.Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken, en çok gerileyen yüzde 9,45 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşında atacağı yeni adımlara ilişkin endişeler risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında iki kez Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.