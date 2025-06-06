Borsa bugün açık mı? Bayramın 1. günü borsada işlem yapılır mı? Borsa İstanbul bayram takvimi!

Borsa İstanbul'un resmi tatil takvimine göre, bayramın 1. günü borsada işlem yapılır mı sorusu her yıl Kurban Bayramı'na girerken gündeme geliyor. Borsada işlem yapan yatırımcıların doğru pozisyon alabilmesi için bu sorunun cevabı büyük önem taşıyor. Peki, bayramın 1. günü borsada işlem yapılır mı, borsa saat kaça kadar açık olacak, işlemler ne zaman yeniden başlayacak? İşte 6 Haziran Cuma günü Borsa İstanbul'un durumu ve resmi tatil bilgileri...

BORSA BUGÜN AÇIK MI?

Resmi açıklamalara göre, bayramın 1. günü borsada işlem yapılır mı sorusunun cevabı hayır olacaktır. 6 Haziran 2025 Cuma günü, Kurban Bayramı'nın birinci günü olması nedeniyle Borsa İstanbul kapalı olacaktır. Yani bugün yatırımcılar hiçbir işlem gerçekleştiremeyecek.

BORSA İSTANBUL BAYRAM TAKVİMİ

Borsa İstanbul'un resmi tatil takvimi uyarınca:

5 Haziran 2025 Perşembe (Arefe Günü): Borsa, 13:00'e kadar yarım gün açık oldu. Öğleden sonra ise tüm işlemler durduruldu.

6-9 Haziran 2025 (Cuma – Pazartesi): Kurban Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul tamamen kapalı.

10 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla BIST, normal işlem saatlerine geri dönecek.

BAYRAMIN KAÇINCI GÜNÜ BORSA AÇILIYOR?

Borsa İstanbul, Kurban Bayramı nedeniyle 6 Haziran Cuma günü (1. gün) kapanacak ve 6, 7, 8 ve 9 Haziran 2025 tarihlerinde kapalı kalacaktır. Borsa, bayramın 5. günü olan 10 Haziran 2025 Salı günü sabah saatlerinde yeniden açılacaktır. Bu tarih itibarıyla normal seans saatleriyle işlemler devam edecektir.

BAYRAM TATİLİNDE BORSADA İŞLEM OLUR MU?

Tatilde borsada işlem olur mu sorusu da yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir başka konudur. Cevap: Hayır. Resmi tatil süresince, yani 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında Borsa İstanbul'da hiçbir işlem yapılamaz.