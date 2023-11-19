Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Black Friday ne zaman 2023? Bu kapsamda merak edilmekte. Peki, Black Friday ne zaman 2023? Black Friday hangi tarihte, ayın kaçında?

Kara Cuma ne zaman 2023 ve Black Friday ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor soruları merakla araştırılıyor. Markalar, Black Friday zamanında büyük indirime giriyor. Bu nedenle indirimli alışveriş yapmak isteyen kişiler tarafından birçok detay araştırılıyor. Peki, Black Friday ne zaman 2023? Black Friday hangi tarihte, ayın kaçında?

BLACK FRİDAY NE ZAMAN 2023?

Her yıl merakla beklenen Kara Cuma indirim günleri bu sene 24 Kasım 2023 Cuma günü başlayacaktır. Her markaya göre değişiklik gösteren indirim oranları ve indirim başlama tarihleri Kasım ayında başlayacaktır.

BLACK FRIDAY NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Black Friday indirimleri bu yıl 24 Kasım'da alışveriş tutkunlarıyla buluşacaktır. Her yıl Kasım ayında gerçekleşen büyük indirimlerin oranları her markaya göre değişiklik gösteriyor.