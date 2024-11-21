Beşiktaş JK, taraftarlarıyla arasındaki bağı daha da güçlendirmek için BJK SuperApp adını verdiği resmi mobil uygulamasını hayata geçirdi. Beşiktaş taraftarları ve sporseverler için özel olarak tasarlanan bu uygulama, futbol takımıyla ilgili en güncel haberlerden maç sonuçlarına, canlı skorlardan özel içeriklere kadar birçok bilgiyi bir arada sunuyor. Taraftarlar, BJK SuperAPP'in n olduğunu ve nasıl indirilebileceğini merak ediyor. Peki, BJK SuperApp nedir? BJK SuperApp nasıl ve nereden indirilir? Detaylar haberimizde...

BJK SUPERAPP NEDİR?

Beşiktaş Kulübü için hazırlanan "BJK SuperApp" mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı. Tanıtım toplantısına Başkan Hasan Arat ve siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri ile futbol takımı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, futbolcular Ciro Immobile, Gedson Fernandes, Felix Uduokhai, Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu, diğer branşlarda forma giyen sporcuların yanı sıra Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, United Payment Genel Müdürü İlker Sözdinler, Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Hüsnü Avşar Gürdal, Paribu Üst Yöneticisi (CEO) Yasin Oral ve Sigortam.net Üst Yöneticisi (CEO) Ataman Kalkan katıldı.

Beşiktaşlıların uygulamaya sahip çıkacağını söyleyen Arat, "Beşiktaş öyle güçlü bir camia ki ihtiyaç olduğu anda Beşiktaşlı anında orada olur. Beşiktaş'ı seven herkesin anında Beşiktaş'ın yanında olacağı dijital bir ortam oluşturmaya çalıştırdık. Beşiktaş burada ilk defa bilet satışını gerçekleştirecek. Burada ilk defa bilet satışı olacak. Tüm Beşiktaşlılar bu uygulamayı indirdikten sonra dayanışma başlayacak. Kulüpler taraftarlarına 'Bize bir şey verin' derdi. Burada durum başka. Burada herkes hem Beşiktaş hem ortaklarımız hem de taraftarlarımız kazanacak. Gençleri ön plana almak istiyoruz. Gençler ile üniversite talebelerine ihtiyaç kredileri imkanı sunacağız. Bu kapsam genişleyecek." ifadelerini kullandı.