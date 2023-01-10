Bugün Show TV'de Bizim Aile filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Bizim Aile konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Bizim Aile nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Bizim Aile filmi ne zaman çekildi, hangi yılda çıktı? araştırması yapıyor. Peki, Bizim Aile filminin başrollerinde kimler var? Bizim Aile filmi nerede çekildi, filmdeki mekanlar neresi? Bizim Aile konusu nedir? İşte detaylar...

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bizim Aile filmi TV'de de büyük ilgi gördü. Televizyon ekranlarına gelen Bizim Aile filmi hakkında Bizim Aile konusu, Bizim Aile özeti ve Bizim Aile oyuncuları gibi konuları merak edildi. Peki, Bizim Aile konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Bizim Aile nerede çekildi, hangi il ve ilçede? İşte Bizim Aile filminin detayları…

BİZİM AİLE FİLMİ HANGİ YIL ÇIKTI?

Bizim Aile, yönetmenlik koltuğunda Ergin Orbey'in oturduğu, yapımcılığını Nahit Ataman'ın üstlendiği, senaryosunu ise Sadık Şendil'in yazdığı 1975 yapımı dram-komedi türündeki sinema filmi. Filmin oyuncu kadrosunda Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Ayşen Gruda, Itır Esen ve Halit Akçatepe gibi isimler yer aldı.

BİZİM AİLE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yaşar Usta'nın fabrika arkadaşı Talat Usta ve eşi, Yaşar Usta ile Melek Hanım'ı evlendirmeye çalışmaktadır. Bu çabaları başarılı olur fakat Yaşar Usta'nın dört, Melek Hanım'ın üç çocuğu vardır. Fakat bu çocuklar birbiri ile anlaşamıyor, sürekli kavga ediyorlardı. Melek Hanım'ın oğullarından biri olan Ferit'in kız arkadaşı Alev'in babası, Alev'in Ferit ile sevgili olduğunu öğrenince Yaşar Usta ve ailesini rahat bırakmaz ve ilk Yaşar Usta'yı işinden kovar ardından aileyi evlerinden atar. Yaşar Usta Alev'in babası ile görüşür. Alev'in babası Saim Bey hatasını anlar ve evlerini onlara geri verir.

BİZİM AİLE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Münir Özkul - Yaşar Usta

Adile Naşit - Melek

Tarık Akan - Ferit (ses. Pekcan Koşar)

Şener Şen - Şener

Itır Esen - Alev (ses. Aliye Uzunatağan)

Halit Akçatepe - Halit

Ayşen Gruda - Feride

Tuncay Akça - Tuncay (ses. Nurdan Zobu)

Cengiz Nezir - Ferdi (ses. Mustafa Alabora)

Saim Alpago - Saim Bey (ses. Kamran Usluer)

Ahmet Arıman - Ahmet (ses. Pekcan Koşar)

Tayfun Akalın - Tayfun (ses. Erhan Yazıcıoğlu)

Sıtkı Akçatepe - Avukat (ses. Zafer Önen)

Talat Dumanlı - Talat

Süreyya Dumanlı - Süreyya

Nezahat Tanyeri - Hacer

Selim Naşit Özcan - Nikâh Memuru (ses. Hayri Esen)

İhsan Baysal - Saim Bey'in adamı

Tevfik Şen - Saim Bey'in adamı

Giray Alpan - Saim Bey'in adamı

Mehmet Ali Güngör - Saim Bey'in adamı

İlhan Hemşeri - Polis memuru (ses. Hayri Esen)

Ahmet Sert - Zabıta Amiri

Sabahat İzgü

BİZİM AİLE NEREDE ÇEKİLDİ?

1976 yılında vizyona giren film İstanbul'da çekildi. Ana çekim mekanı olan, Yaşar Usta'nın çocukları ile birlikte taşındığı Melek Hanım'a ait olan köşk Üsküdar'ın Altunizade semtinde bulunmaktadır. Günümüzde klinik olarak kullanılan yapı birçok Yeşilçam filminin çekim mekanı olarak kullanıldı. Alev ve babası zengin fabrikatör Saim Bey'in ikamet ettiği yapı için ise Yeniköy'de bulunan Said Halim Paşa Yalısı seçildi. Saim Bey'in Yaşar Usta ile klişeleşmiş diyaloğunun geçtiği ofis ise yönetmen ve senarist Ertem Eğilmez'in Beyoğlu'ndaki çalışma ofisidir.