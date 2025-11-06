Bitcoin neden düşüyor? SON DAKİKA! BTC düşmeye devam edecek mi? Altcoinler neden düşüyor?

4 Kasım gecesi itibarıyla en büyük kripto para Bitcoin, yaklaşık 99.954 USD seviyesine gerileyerek Haziran'dan bu yana en düşük düzeyini gördü. Ardından hafif bir toparlanma gerçekleşti ve 100?200?USD civarına çıktı; ancak günlük kayıp hâlâ yaklaşık %6 düzeyinde oldu. Peki, Bitcoin neden düşüyor? BTC düşmeye devam edecek mi? Altcoinler neden düşüyor? Detaylar haberimizde...

BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR BUGÜN?

ABD'de kısa vadede yaşanan bütçe kapanması (government shutdown) riskleri ve potansiyel yeni vergi düzenlemeleri yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Bu ortamda riskli varlıklar, özellikle kripto paralar, satış baskısı altına girdi. Ayrıca, dolar ve ABD tahvillerine yönelen sermaye kripto piyasaları üzerindeki risk iştahını azalttı. Uzun vadeli yatırımcıların bile bu ortamda temkinli davranması, piyasalarda sermaye çıkışlarını tetikledi.

FED'İN TUTUMU

Federal Reserve (Fed), faiz oranlarını kesme yönünde daha önce sinyal vermişken, son açıklamalarla bu yönün "kesin" olmadığına dair mesajlar verdi. Bu da faizlerin daha yüksek kalabileceği beklentisini artırdı. Yüksek faiz dönemi riskli varlıklar için ters bir ortamdır; çünkü alternatif getiriler – örn. tahviller – daha cazip hale gelir. Bu gelişme Bitcoin ve genel olarak kripto piyasasında satış baskısını artırdı.

ETF GİRİŞLERİNDE DÜŞÜŞ VE TASFİYELER

Kurumsal yatırımcıların ilgisiyle ivme kazanan Bitcoin ETF'leri son günlerde negatif giriş göstermeye başladı. Yani yatırımcılar çıkış yapıyor. Bu durum, likidite açısından piyasa üzerinde ek baskı oluşturuyor. Aynı zamanda, vadeli piyasada artan kaldıraçlı long pozisyonların tasfiyesi "zincirleme satışlara" yol açtı. Örneğin, son 24 saatte yüksek miktarda likidasyon yaşandığı bildiriliyor.

TEKNİK VE DUYGU DURUMLARI

BTC'nin teknik göstergelerinde zayıflama gözleniyor. Aktif adres sayısında düşüş, ağ katılımının azalması, işlem hacimlerinin düşmesi gibi metrikler yatırımcı zihninde "oyun bitti mi?" kaygısını artırıyor. Ayrıca "korku ve açgözlülük" endeksi de "Korku" seviyelerine gerilemiş durumda, yani piyasa katılımcıları daha temkinli.

ALTERNATİF AKTİFLERE ROTASYON LİKİDİTE DARALMASI

Yatırımcılar kripto varlıklardan çıkarken, sermaye bazı durumlarda teknoloji hisseleri ve yapay zeka alanına yönelen sektörlere kayıyor. Bu rotasyon, kriptoyun "ilk çıkış alanı" olmasının tersine bir etki yaratıyor. Ayrıca kripto piyasasında genel bir likidite daralması yaşanıyor — özellikle hareketli adres sayısındaki düşüş ve büyük oyuncuların temkinli tutumu bu durumu hızlandırıyor.

Tüm bu faktörler bir araya gelerek Bitcoin fiyatında ciddi bir düşüşe yol açtı.

BTC DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Bu sorunun yanıtı "evet ama şartlara bağlı" gibi görünüyor. Aşağıdaki başlıklar bunu açıyor:

Bitcoin için kritik destek seviyeleri izleniyor. Örneğin 100?000?USD psikolojik bir eşik. Destek altına kırılım olursa 94 000–100 000 USD aralığı test edilebilir. Bazı analistler bu aralığın altında daha derin bir düzeltme olabileceğini ifade ediyor.

Fed'den faiz indirimi sinyalleri gelirse, dolar ve tahvil getirileri düşerse, risk iştahı yeniden yükselebilir ve kripto varlıklara tekrar sermaye girebilir. Ancak şu an için "faizler yüksek kalabilir" beklentisi hakim.

Kurumsal düzeyde yeniden giriş görmediğimiz sürece, satış baskısı devam edebilir. ETF çıkışlarının durması ya da tekrar girişlere başlanması, piyasa için pozitif bir işaret olacaktır.

Bitcoin düştüğü sürece, altcoinler daha yüksek oranda etkileniyor. Bu da genel piyasa momentumunu zayıflatıyor. Altcoinler için yukarı yönlü hareketin başlaması, Bitcoin'in istikrara kavuşmasına bağlı olabilir.

ALTCOİNLER NEDEN DÜŞÜYOR?

Altcoinler genellikle Bitcoin'den sonra fiyat hareketi gösterirler ve hem işlem hacmi hem de yatırımcı ilgisi bakımından daha kırılgandırlar. Bitcoin'in düşüşe geçmesiyle beraber altcoinlerde de "seri satışlar" başladı. Bu, yatırımcıların kısa vadeli riskten kaçınmasıyla doğrudan bağlı.

LEVERAJ VE TASFİYELERİN ETKİSİ

Altcoin piyasasında kaldıraçlı pozisyonlar daha fazladır ve Bitcoin'i takip eden hareketlerle birlikte tasfiyeler artar. Bu da altcoin fiyatlarının sert düşmesine yol açar.

PİYASA DEĞERİ VE LİKİDİTE SORUNU

Altcoinlerin değeri Bitcoin'e oranla daha küçük olduğu için, büyük satışlar veya büyük fon çıkışları fiyat üzerinde orantısız biçimde etki yaratabilir. Ayrıca yatırımcı güveni sarsıldığı zaman altcoinler "ilk çıkış alanı" haline geliyor.

YATIRIMCI PSİKOLOJİSİ VE RİSK İŞTAHI

Yatırımcılar riskli varlıklardan çekilirken ilk adım olarak genellikle altcoinlerden çıkarlar. Bu da bir domino etkisi yaratır ve altcoinlerde düşüşler şiddetlenir. Ayrıca yenilikçi projelerde belirsizliklerin artması da satışları hızlandırabilir.

KRİPTO BOYUTUNDA TEKNOLOJİ MAKRO BASKI

Altcoin projeleri çoğu zaman gelişmekte olan teknolojilerle (DeFi, Web3, NFT) ilişkilidir ve makroekonomiyle doğrudan bağlantılıdır. Eğer yatırımcı genel olarak riskten çekiliyorsa, bu tür projeler alt sıralarda yer alır. Yani, Bitcoin gibi makro etkenlerden doğrudan etkilenirler.

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir!