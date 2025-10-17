BIST 100 hisse yorumları: 17 Ekim Borsa İstanbul al sinyali veren hisseler hangileri? Hangi hisse senedi alınır?

Borsa İstanbul'da BIST?100 endeksi, 17 Ekim seansında dalgalı bir seyirle açılış yaptıktan sonra günü sınırlı kayıpla kapatma eğilimindeydi. Bankacılık, sanayi ve hizmet sektörlerinde gelen işlemler dikkat çekti. Yabancı yatırımcı işlemleri ve TL hacimselliği, seans boyunca temkinli duruşlara neden oldu. Peki, 17 Ekim Borsa İstanbul al sinyali veren hisseler hangileri? Hangi hisse senedi alınır? 17 Ekim BIST 100 hisse yorumları haberimizde!

17 EKİM BIST 100 HİSSE YORUMLARI

BIST 100 endeksi için uzmanların yorumları, teknik göstergeler ve fiyat hareketleri üzerine odaklanıyor.

Bazı analizlerde, endeksin destek ve direnç bölgeleri olarak 11.200 – 11.300 seviyeleri kritik kabul ediliyor.

Geri çekilmelerde 10.900 – 11.000 bandı dip bölge olarak izleniyor.

Endekste yukarı yönlü hareketler için 11.450 üzerine geçişin önemli olabileceği ifade ediliyor.

Gün içi volatilitenin yüksek olabileceği, makro veri akışı ve dış piyasa etkilerinin baskı oluşturabileceği uyarısı yaygın.

Her ne kadar bu yorumlar yorumlayıcı nitelikte olsa da, güncel teknik göstergeler ve işlem hacmi analizleri önemli sinyaller sunabiliyor.

17 EKİM BORSA İSTANBUL AL SİNYALİ VEREN HİSSELER HANGİLERİ?

17 Ekim için "al sinyali veren hisseler" olarak bazı hisseler teknik olarak dikkat çekebilir. Ancak bu bölüm mutlak alım çağrısı içermez:

Analiz platformlarında sıkça öne çıkan hisseler arasında banka ve enerji sektörü payları vardı.

Özellikle yüksek işlem hacmi yakalayan ve endeks etkisi yüksek hisseler teknik platformların radarındaydı.

Ancak her hisse için RSI, MACD, hacim ve fiyat kanal göstergeleri ayrı değerlendirilmelidir.

BORSA İSTANBUL NEDEN DÜŞÜŞTE?

Borsa İstanbul'daki düşüşlerin arkasında çok yönlü etmenler var. İşte en sık gündeme gelen nedenler:

Yabancı yatırımcı çıkışları & TL likidite baskısı

Yabancı yatırımcılardan gelen satış baskısı, özellikle TL faiz ve swap maliyeti baskısıyla birlikte endeksi zorlayabiliyor.

Yüksek swap faizleri / döviz maliyeti

TL'ye erişim maliyetinin artması, borçlanma maliyetlerini yukarı çekerek hisse piyasalarında baskı oluşturabiliyor.

Küresel risk algısı & dış piyasa dalgalanmaları

Dünya piyasalarındaki belirsizlikler (Faiz kararları, jeopolitik risk, ABD veri akışı) BIST'i de etkiliyor.

İç ekonomik/gündemsel gelişmeler

Siyasi gelişmeler, yasal düzenleme beklentileri, enflasyon/faiz politikaları piyasada temkinli tavırları tetikliyor.

Teknik zayıflık & kâr satışları

Endekste kâr realization (kâr satışları) ve teknik seviyelerden gelen tepki satışları da düşüşe destek verebiliyor.

Bu faktörlerin bileşkesi, özellikle yüksek oynaklık dönemlerinde düşüşleri besleyebiliyor.

AKBANK HİSSE FİYATI NE KADAR?

17 Ekim 2025 kapanış itibarıyla Akbank (AKBNK) hisse fiyatı 54,30 TL olarak gerçekleşti. Gün içinde %1,81 düşüş yaşayan Akbank, bankacılık sektöründeki genel baskıdan etkilendi.

PEGASUS HİSSE FİYATI NE KADAR?

Pegasus (PGSUS) hissesi günü 204,20 TL seviyesinde kapattı. Günlük bazda %1,73 oranında değer kaybeden hisse, ulaştırma sektöründeki genel satış dalgasından etkilendi.

PETKİM HİSSE FİYATI NE KADAR?

Petrokimya sektörünün önemli temsilcilerinden Petkim (PETKM), 17 Ekim'de 17,31 TL fiyatla kapanış yaptı. Hisse günlük bazda %8,36 gibi dikkat çeken bir düşüş yaşadı. Bu sert düşüş, teknik göstergelerde kırılma işareti olarak değerlendiriliyor.

KOÇ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Holding ve sanayi yatırımlarıyla öne çıkan Koç Holding (KCHOL) hissesi, günü 152,10 TL ile tamamladı. Hisse fiyatı %2,50 oranında geriledi. Endeks ağırlığı yüksek olan bu hisse, genel piyasa hareketlerinden oldukça etkileniyor.

TUKAŞ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Gıda sektörünün önde gelen markalarından Tukaş (TUKAS) hissesi, 17 Ekim seansını 2,61 TL seviyesinde kapattı. Günlük düşüş oranı %3,69 oldu. Hisse, son dönemde düşük hacimli işlemlerle gündeme geliyor.

REEDER HİSSE FİYATI NE KADAR?

Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Reeder (REEDR), 17 Ekim 2025 tarihinde 9,63 TL fiyatla kapanış yaptı. Hisse günü %2,63 düşüşle tamamladı. Reeder, son haftalarda volatilitesi yüksek hisseler arasında yer alıyor.

MİGROS HİSSE FİYATI NE KADAR?

Perakende sektörünün güçlü oyuncularından Migros (MGROS), günü 426,25 TL seviyesinde kapattı. Günlük değer kaybı %2,57 oldu. Hisse, son dönemde artan gıda enflasyonu ve tüketici harcamalarına dair beklentilerle yakından izleniyor.

Not: Yukarıdaki hisse fiyatları ilgili veri kaynaklarından anlık olarak alınmalıdır. Bu metinde hiçbir şekilde alım/satım çağrısı yapılmamıştır. Yatırım tavsiyesi değildir!