Açlık sınırı asgari ücreti aştı: 37 bin 203 TL

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Ağustos 2026 dönemi raporuna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması 37 bin 203 liraya yükseldi. Açlık sınırı yılbaşından bu yana 5 bin 907 lira artarken, 28 bin 75 lira olan asgari ücretin 9 bin 128 lira üzerine çıktı.

Eğitim, sağlık, barınma, ulaşım, ısınma ve eğlence gibi zorunlu giderler dahil edildiğinde ailenin aylık toplam tüketim harcaması 122 bin 217 liraya ulaşıyor. Böylece yoksulluk sınırı açlık sınırının yaklaşık 3,3 katı olurken, asgari ücreti de en az 4'e katladı. BİSAM hesaplamasına göre dört kişilik ailenin günlük asgari gıda harcaması 1.240 lira; bu durumda asgari ücret bir ailenin yalnızca 22 günlük gıda ihtiyacını karşılıyor. Aylık 23 bin 552 TL alan bir emekli için bu süre 19 gün.

Günlük gıda harcamasında en büyük payı süt ve süt ürünleri oluşturuyor. Günlük gereksinim süt ve süt ürünleri için 431,31 lira, sebze ve meyve için 288,82 lira, et-tavuk-balık için 209,80 lira. Yumurta için 24,90 lira, kurubaklagiller için 28,87 lira, ekmek için 86,67 lira gerekiyor. Süt ve süt ürünlerinin toplam gıda harcaması içindeki payı yüzde 34,8'e çıkıyor.

BİSAM verilerine göre Türkiye'de bir aile toplam zorunlu tüketim harcamasının yüzde 30,5'ini gıdaya, yüzde 69,5'ini gıda dışındaki diğer zorunlu giderlere ayırıyor. Açlık sınırındaki artışın ağırlıklı olarak sebze ve meyve, et-tavuk-balık ile bal, pekmez ve reçel gruplarındaki fiyat artışlarından kaynaklandığı belirtildi. Günlük gıda harcaması 4-6 yaş arası çocuk için 235,23 lira, 10-18 yaş arası genç için 349,10 lira.

Kaynak: Haber Merkezi