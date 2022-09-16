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Bingöl'de deprem mi oldu? 16 Eylül 2022 Bingöl'de nerede deprem oldu? Bingöl'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

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Bingöl'de deprem mi oldu? 16 Eylül 2022 Bingöl'de nerede deprem oldu? Bingöl'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 16 Eylül Cuma günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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AFAD ve Kandilli verilerine göre 16 Eylül Cuma günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Son dakika: Bingöl'de deprem mi oldu? 16 Eylül Cuma Bingöl'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Bingöl'de deprem nerede oldu? Merkez üssü neresidir? İşte detaylar...

AFAD verilerine göre Erzurum'da saat 23:30'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bingöl ve diğer çevre illerden de hissedildi.

AFAD Twitter paylaşımı:

"#Deprem

Büyüklük : 4.9 (Mw)

Yer : Çat (Erzurum)

Tarih-Saat : 16.09.2022, 23:30:35 TSİ

Enlem : 39.4111 N

Boylam : 40.6101 E

Derinlik : 6.99 km"

Bingöl'de deprem mi oldu? 16 Eylül 2022 Bingöl'de nerede deprem oldu? Bingöl'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD verilerine göre deprem merkez üssü Erzurum'un Çat ilçesi olarak belirlendi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise Bingöl (Elmalı-Yedisu) 'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi'ne göre 16 Eylül Cuma bugün saat 23:30'da Bingöl'de 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssü Bingöl (Elmalı-Yedisu) olarak belirlendi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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