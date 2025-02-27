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Binance TR'den Büyük Fırsat: 900.000 USDT'lik Ödül Havuzu!

Binance TR'den Büyük Fırsat: 900.000 USDT'lik Ödül Havuzu!
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Binance TR, kullanıcılarına eşsiz bir ödül fırsatı daha sunuyor. 27 Şubat 2025 - 31 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olan bu özel kampanya kapsamında, güncel kimlik doğrulamasını tamamlayan yeni ve mevcut kullanıcılar, toplam 900.000 USDT değerindeki ödül havuzundan faydalanma fırsatı yakalayacak. Üstelik bu kampanya ile, şartları sağlayan herkes kazanabilecek!

Kampanyaya şimdi katılın ve kazanmaya başlayın!

Yeni Kullanıcılar İçin Ödüller ve Hoş Geldin Bonusu

Bu kampanya, Binance TR ile ilk kez tanışacak kullanıcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Üstelik, kullanıcılar sadece üç basit adımı tamamlayarak ödül havuzundan faydalanabilecek!

-Üyeliğinizi tamamlayın, hesabınıza giriş yapın ve kampanya sayfasında "Katıldınız" ibaresini gördüğünüzden emin olun.

-Alt sınır olmaksızın, ilk kripto varlığınızı satın alarak 20 USDT değerinde hoş geldin ödülü kazanın!

-Hoşgeldin ödülüne ek olarak, etkinlik süresi boyunca en az 200 USDT işlem hacmi oluşturun ve 100.000 USDT'lik ödül havuzundan da payınızı alın.

Mevcut Kullanıcılar için Kazanma Fırsatı

Binance TR, mevcut kullanıcılarını da unutmadı! Hali hazırda Binance TR üyesi olan kullanıcılar, aşağıdaki adımları takip ederek 100.000 USDT'lik ödül havuzundan faydalanabilecekler:

-Hesabınıza giriş yapın ve kampanya sayfasında "Katıldınız" ibaresini gördüğünüzden emin olun.

-Kimlik doğrulamanızı KYC3 seviyesine yükseltin.

-En az 200 USDT değerinde alım-satım hacmi gerçekleştirin.

-İşlem hacminize bağlı olarak 100.000 USDT değerindeki ödül havuzundan payınızı alın! (Katılım üst limiti: 20.000 USDT işlem hacmi)

Kampanya Kural ve Koşulları

-100.000 USDT'lik ödül havuzu hesaplamalarında, en fazla 20.000 USDT alım-satım hacmi dikkate alınacaktır.

-100.000 USDT'lik ödül havuzundan pay alabilmek için en az 200 USDT işlem hacmi tamamlanmalıdır.

-Her kullanıcı, 100.000 USDT'lik ödül havuzundan en fazla 30 USDT kazanabilir.

-Stabil coin işlem çiftlerinde yapılan alım-satım hacimleri hesaplamaya dahil edilmez. (USDT/TRY, FDUSD/TRY, USDC/TRY, TUSD/TRY, FDUSD/USDT, USDC/USDT işlemleri geçersizdir.)

-Üyeliğini tamamlayıp ilk kripto varlığını satın alan kullanıcılara verilecek hoş geldin ödülleri, yalnızca ilk 40.000 kullanıcıyla (toplam 800.000 USDT) sınırlıdır ve "ilk gelen alır" esasıyla dağıtılacaktır.

-Binance TR'nin sunduğu bu fırsatı kaçmaz! Hemen hesabınıza giriş yapın, kimlik doğrulamanızı tamamlayın ve kazanmaya başlayın!

Kripto Varlık Platformlarında Yeni Bir Dönem Başladı!

Türkiye'nin lider kripto varlık hizmet sağlayıcısı Binance TR, Resmî Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmelik ve tebliğ doğrultusunda kimlik doğrulama süreçlerinde önemli bir güncelleme gerçekleştirdi. Yerel düzenlemelere tam uyum taahhüdünü sürdüren platform, 25 Şubat 2025 itibarıyla yenilenmiş kimlik doğrulama sistemini devreye aldı.

Mevcut Binance TR kullanıcıları 25 Şubat 2025'ten itibaren web sayfası veya mobil uygulama üzerinden işlem yapmadan önce yenilenmiş kimlik doğrulama sayfas ına yönlendirilecek.

Bu güncelleme, 25 Aralık 2024 tarihli ve 32763 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikler doğrultusunda hayata geçiriliyor. Yeni düzenleme ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları finansal kuruluş olarak tanımlanırken, kimlik doğrulama süreçleri daha kapsamlı hale getirildi.

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Haberler.com / Senem Zafer - Bitcoin

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