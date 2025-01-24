Üye Girişi
Haberler
Oyuncu Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı

Ayşe Barım'ın gözaltına alınması sonrası iki ünlü ifadeye çağrıldı
78 canımıza mezar olan oteldeki 8 ihmal

Şimdi hesap zamanı! İşte 78 canımızı hayattan koparan 8 ihmal
Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın hikayesi

Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın inanılmaz hikayesi
Donald Trump'ın bir sözüyle altın uçuşa geçti

Bir sözüyle altın uçuşa geçti

BİM Aktüel 24 Ocak 2025 | BİM AKTÜEL kataloğunda neler var? Bugün BİM'de hangi ürünler olacak?

BİM Aktüel 24 Ocak 2025 | BİM AKTÜEL kataloğunda neler var? Bugün BİM'de hangi ürünler olacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİM Aktüel 24 Ocak 2025! 24 Ocak 2025 tarihli BİM aktüel kataloğu merakla bekleniyor. Bugün BİM'de hangi ürünlerin olacağına dair bilgileri kataloğu inceleyerek öğrenebilirsiniz. Farklı kategorilerdeki ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu, alışveriş planlarınızı şekillendirmenizde yardımcı olacak.

Bim Aktüel 24 Ocak kataloğu! Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM marketlerinin 24 Ocak 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu büyük ilgi görüyor. Elektronikten mutfak ürünlerine, tekstilden gıdaya kadar birçok kategoride cazip fırsatlar yer alıyor. 24 Ocak Cuma BİM aktüel kataloğu, alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Uygun fiyatlı ürünler ve sınırlı stoklarla gelen fırsatlar arasında hangi ürünlerin yer aldığı merak ediliyor. İşte BİM'in bu haftaki aktüel ürünleri!

BİM AKTÜEL 24 OCAK 2025 KATALOĞU

BİM Aktüel 24 Ocak 2025 | BİM AKTÜEL kataloğunda neler var? Bugün BİM'de hangi ürünler olacak?

BİM Aktüel 24 Ocak 2025 | BİM AKTÜEL kataloğunda neler var? Bugün BİM'de hangi ürünler olacak?

BİM Aktüel 24 Ocak 2025 | BİM AKTÜEL kataloğunda neler var? Bugün BİM'de hangi ürünler olacak?

BİM Aktüel 24 Ocak 2025 | BİM AKTÜEL kataloğunda neler var? Bugün BİM'de hangi ürünler olacak?

BİM Aktüel 24 Ocak 2025 | BİM AKTÜEL kataloğunda neler var? Bugün BİM'de hangi ürünler olacak?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Yangın faciasında acımızı katlayan bir detay daha
img

3 erik için ödediği ücret şoke etti!
img

Terk edilmiş, harabe evde gizli hazine buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi

Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi
İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.