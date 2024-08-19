BİM AKTÜEL 20 AĞUSTOS KATALOG! BİM'de neler var? BİM kataloğu indirimli ürünler!

20 Ağustos 2024 aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünlerin bulunacağını duyurdu. Tüketiciye uygun fiyatlarla kaliteli ürün sunmayı hedefleyen BİM, haftalık aktüel kataloğunda çeşitli ürünlerin indirimli fiyatlarını müşterilerine sunuyor. Peki, 20 Ağustos BİM'de hangi ürünler satılacak? Torku Yarım Yağlı Süt, Naneli Ayran, %18 Yağlı Krema, Çilekli Quark, Orman Meyveli Kefir ve daha fazlası BİM Aktüel'de yer alıyor.

BİM AKTÜEL 20 AĞUSTOS KATALOĞU