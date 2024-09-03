BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? ELEKTRİKLİ BİSİKLET, BUHARLI ÜTÜ...

6 Eylül 2024 aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünlerin bulunacağını duyurdu. Tüketiciye uygun fiyatlarla kaliteli ürün sunmayı hedefleyen BİM, haftalık aktüel kataloğunda çeşitli ürünlerin indirimli fiyatlarını müşterilerine sunuyor. Bu hafta Cuma günü satışa sunulacak ürünler merakla bekleniyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak?

BİM 6 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU