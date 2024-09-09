BESYO tercihleri ne zaman 2024? BESYO yerleştirme işlemleri ne zaman, nereden yapılacak? Bu yıl ilk defa düzenlenen 2024 YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) 20 Ağustos'ta başladı. Adaylar bu yetenek sınavı sonuçlarını merakla bekleniyor. 2024 YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, adaylar ne zaman tercih yapabilecek gündemde araştırılıyor. İşte 2024 BESYO tercihleri hakkında merak edilenler…

2024 BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2024-2025 öğretim yılı itibarıyla, yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında yer alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve yerleştirilme işlemleri ilk kez ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. BESYO tercihleri için ÖSYM henüz resmi bir tarih açıklaması yapmadı. Tercihlerle ilgili bilgilendirmeler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

YKS ek tercih süreci halen devam ettiği için, BESYO tercih sürecinin Eylül ayı ortasında başlaması bekleniyor.