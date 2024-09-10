BESYO SONUÇLARI! BESYO sonuçları ne zaman açıklanacak? BESYO sonuçları ne zaman açıklanır 2024?

BESYO sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen 2024- YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), 20 Ağustos'ta başlamıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bu sınavların ardından, adaylar şimdi tercih sürecini araştırıyor. Peki, BESYO sonuçları ne zaman açıklanacak? BESYO sonuçları ne zaman açıklanır 2024?

BESYO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 BESYO sonuçlarının açıklanma tarihi genellikle başvuru ve sınav takvimine bağlı olarak belirlenir. BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) sonuçları, sınavların ardından genellikle birkaç hafta içinde açıklanıyor.

BESYO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2024?

BESYO sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi. BESYO sonuç tarihlerinin açıklanması, adayların eğitim ve kariyer planlarını yapabilmesi açısından büyük önem taşır, bu yüzden bu kaynaklardan düzenli olarak güncel bilgi almak önemlidir.

BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

BESYO tercihleri için ÖSYM henüz bir tarih belirtilmedi. Tercih süreciyle ilgili bilindirme ÖSYM resmi internet adresi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.