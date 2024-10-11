BESYO SONUÇLARI AÇIKLANDI: BESYO yerleştirme sonuçları açıklandı mı? BESYO sonuçlarına nereden bakılır?

2024-2025 ÖSYM BESYO tercih sonuçları henüz açıklanmadı, ancak sonuçların en geç iki hafta içinde duyurulması bekleniyordu. Adaylar, 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih işlemlerini tamamladı. BESYO tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, Besyo yerleştirme sonuçlarına nasıl bakabileceklerini merak ediyor. Peki, BESYO yerleştirme sonuçları açıklandı mı? BESYO sonuçlarına nereden bakılır? İşte detaylar...

BESYO SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar BESYO yerleştirme sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgisi girerek erişebilecek.

BESYO KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

BESYO kayıt işlemleri 15-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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