Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Besim Şişman ile ilgili araştırmalar artıyor. Görevinden alınan Besim Şişman'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve memleketi merak ediliyor.Besim Şişman kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

BESİM ŞİŞMAN KİMDİR?

Şişman, Rize'de 1966 yılında doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği lisansını tamamlamış, ardından Bilkent Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi yüksek lisansını tamamlamıştır. Kariyerine Adıyaman Bölge Müdürü olarak başlayan Şişman, daha sonra TP Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Uluslararası projeler ve strateji geliştirme birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Azerbaycan, Irak ve Doğu Akdeniz projelerinin geliştirilmesinde etkin görev almıştır.

Türkiye Petrolleri'nin 60 yıllık tarihinde günlük üretiminin ikinci kez 100 bin varili geçmesine öncülük etmiştir. Ayrıca Dünya Petrol Konseyi Türk Milli Komitesi Başkanlığı, MEPEC İstişare Kurulu ve IPTC İcra Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur. Şişman, petrol ve doğal gaz sektörüne entegrasyonu sağlamak amacıyla üniversite gençliği için çeşitli projelerde bulunmuş ve amatör sporların gelişmesine katkıda bulunmuştur. Türkiye Petrolleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini vekaleten yürütmüş ve 2015 yılında resmi olarak bu görevlere atanmıştır. İngilizce bilmektedir ve evli, 2 çocuk babasıdır.