Beşiktaş yeni teknik direktörü kim olacak? Santos'un yerine kim gelecek?

Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı. Peki, Beşiktaş yeni teknik direktörü kim olacak? Santos'un yerine kim gelecek?

BEŞİKTAŞ YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada

"Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.

Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır.

Saygılarımızla." denildi.

Yeni teknik direktör hakkında henüz açıklama yapılmadı.