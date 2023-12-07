Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş'ta sakat futbolcular! Hangi futbolcular Fenerbahçe maçında oynayamayacak?

Son Güncelleme:
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında lider Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ta eksik futbolcular dikkat çekiyor. Peki, Hangi futbolcular Fenerbahçe maçında oynayamayacak?

Beşiktaş'ta sakat futbolcular! Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında lider Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ta eksik futbolcular dikkat çekiyor. Peki, Hangi futbolcular Fenerbahçe maçında oynayamayacak? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ'TA SAKAT FUTBOLCULAR

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Rosier, Rashica ve Masuaku dev derbide forma giyemeyecek.

3 YILDIZ DERBİDE YOK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Valentin Rosier, Milot Rashica ve Arthur Masuaku Fenerbahçe ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakat futbolcular! Hangi futbolcular Fenerbahçe maçında oynayamayacak?

COLLEY'İN DURUMU BELİRSİZ

Öte yandan Omar Colley için açıklama yapan kulüp açıklamasında "Futbolcumuz Omar Colley'in yapılan MR görüntülemesinde sağ dizinde kapsüler gerilme ve kısıtlı alanda kemik ödemi tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan Colley'in Fenerbahçe maçının kadrosunda bulunup bulunmayacağına maç günü karar verilecektir" ifadelerine yer verdi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Beşiktaş Gündem Spor Haberler

Bakmadan Geçme

7 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? Hangi Yunan adalarına vizeler kaldırıldı? Vizesiz gidilebilen Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vize var mı, vizeler kaktı mı? Yunanistan ile vize anlaşması detayları! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 11. Bölüm FOX TV CANLI izle! Gazze'de kaç kişi öldü? İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti? Beşiktaş'ta sakat futbolcular! Hangi futbolcular Fenerbahçe maçında oynayamayacak? Kendi Düşen Ağlamaz 23.bölüm CANLI İZLE! 7 Aralık Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm izle! Omar Colley Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Omar Colley'in sakatlık durumu! Masuaku Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Arthur Masuaku'nun sakatlık durumu! ERKON nedir, amacı nedir? ERKON'un hizmetleri neler? Rashica Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Milot Rashica'nın sakatlık durumu! Rosier Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Rosier'in sakatlık durumu! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Güngör Orbak kimdir? Güngör Orbak kaç yaşında, nereli? Güngör Orbak biyografisi! 8 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 8 Aralık Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title