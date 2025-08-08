Beşiktaş – St. Patrick's rövanş maçı, ilk maçın sonucuna göre tur atlayan takımı belirleyecek. Taraftarlar, bu önemli maçın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini öğrenmek istiyor. Rövanş mücadelesi, Beşiktaş'ın Avrupa hedefi açısından büyük önem taşıyor. Peki, Beşiktaş St. Patrick's rövanş maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ ST. PATRICK'S RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Rövanş mücadelesi 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21.00'de Beşiktaş'ın evi Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - ST. PATRICK'S MAÇI HANGİ KANALDA?

Yayın bilgisi henüz açıklanmadığı için taraftarlar gözlerini kulüp ve yayıncı kuruluşlardan gelecek resmi duyurulara çevirdi.

RÖVANŞ MAÇINI DA BEŞİKTAŞ KAZANIRSA NE OLUR?

Karşılaşma sonrası play-off turuna yükselecek takım netleşecek. İlk maçta sahadan farklı bir galibiyetle ayrılan Beşiktaş, bu avantajı koruyarak taraftarı önünde turu geçmeyi hedefliyor.