Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş muhtemel 11'i!

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki önemli karşılaşmalardan biri olarak dikkat çekiyor. Siyah-beyazlıların, grup aşamasında oynayacağı bu kritik mücadele hem Beşiktaş taraftarları hem de futbol meraklıları tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ-TEL AVIV MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 5. hafta karşılaşmasında İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla Macaristan'da karşı karşıya gelecek. 28 Kasım Perşembe günü Nagyerdei Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ TEL AVIV MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile.

TRT SPOR ŞİFRESİZ Mİ?

TRT Spor, Türkiye'nin ilk ve tek kamu spor kanalı olarak yayın yapmaktadır ve genellikle şifresiz olarak izlenebilmektedir. Ancak, uluslararası spor organizasyonları sırasında yayın hakları gereği bazı maçlar veya programlar şifrelenebilir. Örneğin, UEFA'nın "uluslararası yayın hakları sınırlılık politikası" nedeniyle, EURO 2024 maçları sırasında TRT 1 ve TRT Spor'un mevcut frekansları şifrelenmiştir.

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 ve TRT Spor'un güncel frekans bilgileri şu şekildedir:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4