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BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Beşiktaş- Lugano maçı saat kaçta?

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Beşiktaş ve Lugano arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Siyah-beyazlı ekip, İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek ve bu zorlu mücadele, her iki takımın taraftarları için büyük bir önem taşıyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak. Thun kentinde bulunan statta oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak ve Danimarkalı hakem Morten Krogh tarafından yönetilecek. Beşiktaş- Lugano maçının detayları merak ediliyor. Bu önemli karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.

BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Beşiktaş- Lugano maçı saat kaçta?

BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI NE ZAMAN?

Lugano- Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçı 22 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ'IN KADROSU

Beşiktaş'ın kadrosu

Siyah-beyazlı takımın Lugano maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok

Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu

Orta saha: Milot Rashica, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes

Forvet: Semih Kılıçsoy, Vincent Aboubakar, Ciro Immobile, Rafa Silva, Jackson Muleka

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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