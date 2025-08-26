Bu önemli karşılaşma hem Beşiktaş'ın Avrupa'daki yolculuğu hem de ülke puanı açısından büyük önem taşıyor. Siyah-beyazlı ekip, rövanş maçını kazanarak UEFA Konferans Ligi gruplarına katılmak istiyor. Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek olan mücadele, seyirciler tarafından tribünden takip edilebileceği gibi televizyon ekranlarından da şifresiz olarak izlenebilecek. Beşiktaş Lausanne-Sport maçı ne zaman ve saat kaçta sorusu böylelikle netlik kazanmış oldu. Peki, Beşiktaş Lausanne-Sport maçı ne zaman? Beşiktaş-Lausanne-Sport rövanş maçı saat kaçta? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ LAUSANNE SPORT MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Lausanne-Sport Konferans Ligi play-off rövanş maçı 28 Ağustos Perşembe günü futbolseverlerle buluşuyor.

BEŞİKTAŞ LAUSANNE SPORT MAÇI SAAT KAÇTA?

İlk karşılaşma 21 Ağustos'ta oynanmıştı. Heyecanla beklenen rövanş maçı 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 20:00'de İstanbul Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ LAUSSANNE SPORT RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, Türkiye'de geniş kitleler tarafından izlenebilecek çünkü yayıncı kuruluş olarak Show TV bu maçı naklen ve şifresiz olarak ekranlara getirecek.