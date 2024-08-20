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Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda kimler var? Lugano maçının kadrosunda hangi futbolcular yer alıyor?

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Beşiktaş'ın UEFA turnuvası için belirlenen kadrosu ve yaklaşan Lugano maçında oynayacak futbolcuların isimleri açıklandı. Detaylar ve kadro bilgileri merakla beklenen bu karşılaşmanın önemini arttırıyor. Peki, Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda kimler var? Lugano maçının kadrosunda hangi futbolcular yer alıyor? İşte detaylar!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile yapacağı maçın detayları merak ediliyor. Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Sorularının cevabı araştırılıyor. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş kadrosunda kimlerin yer aldığı merak ediliyor. Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda kimler var? Lugano maçının kadrosunda hangi futbolcular yer alıyor? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ KADROSUNDA KİMLER VAR?

Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan ve oynadığı futbolla beğeni alan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda kimler var? Lugano maçının kadrosunda hangi futbolcular yer alıyor?

BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda yapacağı ilk maçı Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek.

Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda kimler var? Lugano maçının kadrosunda hangi futbolcular yer alıyor?

BEŞİKTAŞ KADROSU

Beşiktaş'ın UEFA kadrosu şu şekilde;

Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Mert Günok

Savunma: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Necip Uysal, Baktiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu.

Orta saha: Milot Rashica, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Al-Musrati, Cher Ndor, Can Keleş, Gedson Fernandes.

Hücum: Semih Kılıçsoy, Vincent Aboubakar, Ciro Immobile, Rafa Silva, Jackson Muleka.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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