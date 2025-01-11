Beşiktaş ilk 11'ler açıklandı! Bodrumspor-Beşiktaş maçının ilk 11'i kim?

Beşiktaş ilk 11 açıklandı! Bodrumspor- Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu mu? soruları araştırılıyor. Bodrumspor- Beşiktaş saat kaçta ve hangi kanalda olduğu sorgulanıyor. Beşiktaş ilk 11! Bodrumspor-Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

BODRUMSPOR BEŞİKTAŞ İLK 11'LER AÇIKLANDI

Beşiktaş: Mert Günok, Onur, Udokhai, Bakhtiyor, Masuaku, Joao Mario, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Immobile

Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Musah, Fredy, Ege, Gökdeniz, Seferi

BEŞİKTAŞ-BODRUMSPOR HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Beşiktaş ile Bodrumspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.