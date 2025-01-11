Beşiktaş ilk 11'ler açıklandı! Bodrumspor-Beşiktaş maçının ilk 11'i kim?
Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu mu sorusu sporseverler tarafından merak ediliyor. Bodrumspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta olduğu araştırılıyor. Peki, Beşiktaş muhtemel ilk 11! Bodrumspor-Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu mu?
Beşiktaş ilk 11 açıklandı! Bodrumspor- Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu mu? soruları araştırılıyor. Bodrumspor- Beşiktaş saat kaçta ve hangi kanalda olduğu sorgulanıyor. Beşiktaş ilk 11! Bodrumspor-Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…
BODRUMSPOR BEŞİKTAŞ İLK 11'LER AÇIKLANDI
Beşiktaş: Mert Günok, Onur, Udokhai, Bakhtiyor, Masuaku, Joao Mario, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Immobile
Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Musah, Fredy, Ege, Gökdeniz, Seferi
BEŞİKTAŞ-BODRUMSPOR HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Beşiktaş ile Bodrumspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.
??? İlk 11'imiz!— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 11, 2025
?? @Bodrumspor_AS @hondatr pic.twitter.com/woZLPnkd9C