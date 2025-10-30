Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Yılmaz kimdir, hangi takımı tutuyor? Hakem Ali Yılmaz'ın yönettiği maçlar ve istatistikleri!

Türkiye futbolunun en büyük heyecanlarından biri olan Beşiktaş– Fenerbahçe derbisi, sahadaki oyuncular kadar maçın hakemiyle de gündeme geliyor. Bu sezonki derbide düdüğü çalacak isim ise genç ve disiplinli hakem Ali Yılmaz. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakem Ali Yılmaz'ın yönettiği maçlar ve istatistikleri haberimizde...

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİNİN HAKEMİ ALİ YILMAZ KİMDİR?

1 Ocak 1994'te Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde doğan Ali?Yılmaz, 2013 yılında hakemliğe adım atmıştır. Disiplinli yönetimi ve saha içindeki yüksek fiziksel performansı ile kısa sürede üst klasman hakemliğine yükselen Yılmaz, Gaziantep bölgesini temsilen Süper Lig'de görev yapmaktadır. TFF kayıtlarına göre lisans numarası 29741 olan Ali Yılmaz, "Üst Klasman Hakemi" statüsünde yer almaktadır.

ALİ YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

Ali Yılmaz 1 Ocak 1994 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Genç yaşına rağmen Süper Lig'in üst düzey maçlarında görev alması, kariyerindeki hızlı yükselişi göstermektedir.

ALİ YILMAZ NERELİ?

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dünyaya gelen Ali Yılmaz, bölgesel olarak Gaziantep'i temsil eden bir üst klasman hakemidir. Futbol dünyasında Gaziantep'in öne çıkan hakemleri arasında yer almaktadır.

ALİ YILMAZ HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Profesyonel hakemlerin görevinde en önemli ilke tarafsızlıktır. Ali Yılmaz'ın hangi takımı tuttuğuna dair resmi veya güvenilir bir bilgi bulunmamaktadır. Üst klasman hakemi olarak görev yapan Yılmaz, saha içinde tarafsızlığını koruyarak tüm maçları eşit şartlarda yönetmektedir.

ALİ YILMAZ'IN YÖNETTİĞİ MAÇLAR VE İSTATİSTİKLERİ

Ali Yılmaz, 2013'te başladığı hakemlik kariyerinde disiplinli yönetimi ve sahadaki duruşuyla dikkat çekmiştir. Süper Lig'de üst klasman hakemi olarak görev almakta ve Gaziantep bölgesini temsil etmektedir.

İSTATİSTİKLER VE ÖNE ÇIKAN VERİLER

Ali Yılmaz, yönettiği maçlarda ortalama 4,8 sarı kart ve 0,2 kırmızı kart ile oyunun kontrolünü sıkı tutan bir profil çiziyor. Süper Lig maçlarında da benzer istatistikler görmek mümkün; maç başına ortalama 4-5 sarı kart ve çok nadiren kırmızı kart veriyor.

Örneğin, 17 Eylül'de oynanan Fatih Karagümrük – Başakşehir maçında 5 sarı kart göstermiş ve dengeli yönetimiyle beğeni toplamıştır. Genel olarak disiplinli kararları, VAR kullanımı konusundaki hassasiyeti ve pozisyonlara yakınlığıyla tanınmaktadır.