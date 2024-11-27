Beşiktaş Başkanı Fikret Orman mı olacak? Fikret Orman Beşiktaş başkanlığına aday olacak mı?

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın istifası sonrası siyah-beyazlı camiada yeni başkanın kim olacağı konusu gündemde. Bu süreçte, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın yeniden aday olacağı iddiaları spor kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Taraftarlar, "Beşiktaş Başkanı Fikret Orman mı olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman mı olacak? Fikret Orman Beşiktaş başkanlığına aday olacak mı? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ BAŞKANI FİKRET ORMAN MI OLACAK?

Hasan Arat'ın istifasının ardından Hüseyin Yücel, geçici olarak başkanlık görevine atandı. Ancak kulübün geleceği, yapılacak genel kurul toplantısında şekillenecek. Eğer genel kurulda Hüseyin Yücel'in başkanlığı onaylanmazsa, Beşiktaş yeni bir başkanlık seçimine gidecek.

Eğer Beşiktaş seçim sürecine girerse, Fikret Orman'ın aday olması için genel kurul üyelerinin desteğini alması gerekecek. Başkan adayları, projelerini ve mali çözüm önerilerini sunarak kulübün geleceği için yarışacak.Şu an itibarıyla Fikret Orman'dan, Beşiktaş başkanlığına aday olacağına dair resmi bir açıklama gelmedi.

Fikret Orman

FİKRET ORMAN KİMDİR?

Fikret Orman, Işık Lisesi'nden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ve daha sonra ABD'deki Florida Üniversitesi'nde eğitim aldı. İnşaat mühendisliği alanında lisans derecesine sahiptir. İş hayatında özellikle inşaat ve turizm sektörlerinde faaliyet göstermiştir.

25 Mart 2012 tarihinde, önceki başkan Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu'na atanmak üzere istifa etmesinin ardından düzenlenen olağanüstü kongrede kullanılan 4.545 oyun 4.025'ini alarak Beşiktaş JK'nin 33. başkanı oldu. Orman, 2013'teki olağan kongrede ve Mayıs 2016'da tekrar başkan seçildi. Son başkanlık dönemi Mayıs 2019'da sona erdi.

24 Eylül 2019'da, Beşiktaş JK başkanlığından istifa ettiğini duyurdu. Görev süresi boyunca, kulübün ticari borçları 580 milyon TL'den 2,6 milyar TL'ye yükseldi. Bu süreçte, kulüp için önemli isimler transfer edildi; Pepe, Mario Gómez, Demba Ba, Anderson Talisca, Jose Sosa, Gary Medel, Alvaro Negredo ve Domagoj Vida gibi toplamda 77 futbolcu transferi gerçekleştirildi. Fikret Orman, Beşiktaş JK'daki 7,5 yıllık görev süresi boyunca kulübün sportif başarılarının yanı sıra mali zorluklarıyla da anılmıştır.