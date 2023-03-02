Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Ankaragücü maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

Spor Toto Süper Ligde futbol heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Deprem nedeniyle liglere verilen iki haftalık aranın ardından 24. Hafta heyecanı yarın başlayacak. Sonucu en çok merak edilen maçlardan olan Beşiktaş - Ankaragücü maçının detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş -Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Ankaragücü maçını kim yönetecek? Beşiktaş -Ankaragücü maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...