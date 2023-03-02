Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Ankaragücü maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
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Spor Toto Süper Ligde futbol heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Deprem nedeniyle liglere verilen iki haftalık aranın ardından 24. Hafta heyecanı yarın başlayacak. Sonucu en çok merak edilen maçlardan olan Beşiktaş - Ankaragücü maçının detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş -Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Ankaragücü maçını kim yönetecek? Beşiktaş -Ankaragücü maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Spor Toto Süper Ligde heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Ankaragücü, 24. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Müsabakanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Ankaragücü maçını kim yönetecek? Beşiktaş -Ankaragücü maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
Spor Toto Süper Ligin 24. haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka 5 Mart Pazar günü saat 19.00 da başlayacak.
Beşiktaş - MKE Ankaragücü arsında oynanacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Beşiktaş ile MKA Ankaragücü arasında oynanacak müsabaka 5 Mart Pazar günü saat 19.00 da başlayacak .Kritik maçbeIN SPORTS 1 kanandan naklen ve şifresiz yayınlanacak. ligin 24. haftasında oynanacak Beşiktaş -Ankaragücü müsabakasının muhtemel 11leri şu şekilde:
Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Uros Radakovic, Mujakic, Malcuit, Tolga, Diack, Taylan, Emre Kılınç, Beridze, Sowe
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Salih, Atiba, Muleka, Gedson, N'Koudou, Cenk