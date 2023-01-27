Sporseverlerin yakından takip ettiği Beşiktaş - Alanyaspor maçına sayılı dakikalar kaldı. Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Alanyaspor maçı hakkında Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve Beşiktaş - Alanyaspor CANLI - ŞİFRESİZ izleme linki var mı gibi konular araştırıldı.

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Beşiktaş - Alanya spor günün en çok merak edilen spor gelişmeleri arasında yer aldı. Sporseverler Beşiktaş - Alanyaspor maç ne zaman, hangi kanalda ve Beşiktaş - Alanyaspor CANLI- ŞİFRESİZ izleme linki var mı gibi sorularla önemli maç hakkında detayları araştırdı. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş - Alanyaspor CANLI- ŞİFRESİZ izleme linki var mı?

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Merakla beklenen maçı, 27 Ocak Cuma 20.00'de yapılacak. Beşiktaş – Alanyaspor Spor Toto Süper Lig maçı, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR CANLI - ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ VAR MI?

Beşiktaş - Alanyaspor maçı, Bein Sports, kanalından şifreli olarak izlenebilmektedir.



MAÇIN HAKEMİ

YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)

ALİ SAYGIN ÖGEL(1. Yardımcı Hakem)

HAKAN YEMİŞKEN(2. Yardımcı Hakem)

ALİ ŞANSALAN(Dördüncü Hakem)

MUSTAFA ARSLAN(Gözlemci)

ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)

UĞUR KÖLEMEN(Temsilci)

SELİM ARICI(Temsilci)

ENGİN IŞIK(Temsilci)