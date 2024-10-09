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Benzine zam var mı? 9 Ekim güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?

Benzine zam var mı? 9 Ekim güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?
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Benzine zam var mı ve güncel benzin fiyatları ne kadar olduğu gündeme geliyor. Akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Benzine zam var mı, geldi mi soruları gündeme geliyor. 9 Ekim 2024 benzin ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. Peki, Benzine zam var mı? 9 Ekim 2024 benzin ne kadar, kaç TL? Güncel benzin, motorin, mazot fiyatları!

Motorin ve benzine zam var mı ve benzin motorine zam mı geldi merak ediliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve mazot fiyatlarını merak ediyor. Benzine zam var mı, 9 Ekim 2024 benzin ne kadar, kaç TL olduğu araştırılıyor. Benzine zam var mı? 9 Ekim 2024 benzin ne kadar, kaç TL? Güncel benzin, motorin, mazot fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE ZAM VAR MI?

9 Ekim çarşamba (bugün) gece yarısından itibaren motorine 1 lira 55 kuruşluk zam, 10 Ekim perşembe gece yarısı da benzine 1 lira 26 kuruşluk artış yapılacağı belirtiliyor.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin fiyatı: 42.85 TL

Motorin litre fiyatı: 42.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

Benzine zam var mı? 9 Ekim güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin litre fiyatı: 43.21 TL

Motorin litre fiyatı: 43.12 TL

LPG litre fiyatı: 25.15 TL

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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