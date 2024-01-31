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Benzine zam geldi mi? Benzine ne kadar, kaç TL zam geldi? Güncel benzin ve akaryakıt fiyatları 31 Ocak!

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Akaryakıtta yüksek fiyatlar, sürücülere zor günler yaşatırken fiyatlarda tekrar değişiklik bekleniyor. Peki, Benzine zam geldi mi? Benzine ne kadar, kaç TL zam geldi? Güncel benzin ve akaryakıt fiyatları 31 Ocak!

Benzin, motorin ve LPG'de fiyatlar hem uluslararası petrol hareketlerinden hem de döviz kurundan etkilenmeye devam ediyor. En son gelişmeye göre motorinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruş, benzinin litre fiyatına ise araştırılıyor. Peki, Benzine zam geldi mi? Benzine ne kadar, kaç TL zam geldi? Güncel benzin ve akaryakıt fiyatları 31 Ocak!

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

En son motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş gelen zammın ardından 1 gün sonra 1 lira 40 kuruşluk bir zam daha gelecek olması araç kullanıcılarını zora sokarken benzinde de 2 liralık bir fiyat artışı yaşanacak.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?

Son gelecek zamla benzin, motorin ve LPG'de fiyatlar şu şekilde olacak:

İstanbul'da benzinin litresi 40,38 TL,

Ankara'da benzinin litresi 41,07 TL,

İzmir'de benzinin litre fiyatı 41,29 TL

Motorin litre fiyatı ise İstanbul'da 43,02 TL,

Ankara'da 43,78 TL

İzmir'de 43,97 TL

LPG ise ortalama 20 liradan satılıyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
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