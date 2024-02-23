BENZİNE İNDİRİM VAR MI? 23 Şubat Cuma benzine indirim geldi mi, kaç TL indirim geldi? 23 Şubat güncel benzin fiyatları!

23 Şubat güncel benzin fiyatları, özellikle Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirimin ardından araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlanmıştı. Akaryakıtta yüksek seyreden döviz kuru ve uluslararası piyasa nedeniyle uzun bir süredir ateşi düşmeyen fiyatlar için geçtiğimiz günlerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) indirim duyurusu yaptı. Peki, Benzine indirim var mı, 23 Şubat Cuma benzine indirim geldi mi, kaç TL indirim geldi?

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa, Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi. Buna göre benzinde ve motorinde büyük indirim bulunmakta.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Pompaya yansıyan indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.

23 ŞUBAT GÜNCEL BENZİN VE AKARYAKIT FİYATLARI

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt - 40,46 TL

Gazyağı TL/lt - 37,96 TL

Motorin TL/lt - 42,00 TL

Motorin(Excellium) TL/lt - 42,05 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg - 29,50 TL

Fuel Oil TL/Kg - 25,07 TL