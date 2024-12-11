Benfica - Bologna maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica - Bologna maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Benfica ve Bologna arasında oynanacak futbol maçının tarihi, saat ve yayın bilgileri merak konusu oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı, bu iki güçlü takımın mücadelesiyle devam ediyor. Peki, Benfica - Bologna maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte futbolseverlerin merak ettiği detaylar...
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Benfica ve Bologna, üst tura çıkmak için sahada kozlarını paylaşacak. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvalarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. Benfica ve Bologna'nın karşı karşıya geleceği maç için geri sayım başladı. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler için büyük önem taşıyor. Peki, Benfica - Bologna maçı ne zaman? Benfica - Bologna maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...
BENFICA-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN?
Benfica - Bologna maçı, 11 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.
BENFICA-BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
BENFICA-BOLOGNA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.
TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ
TRT Spor SD Yayını (Türksat 3A Uydusu):
Frekans: 11096 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı (SR): 30000
FEC: 5/6
Kapsama: Doğu
TRT Spor HD Yayını (Türksat 3A Uydusu):
Frekans: 11054 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı (SR): 30000
FEC: 3/4
Kapsama: Batı
TRT Spor HD Yayını (Türksat 4A Uydusu):
Frekans: 11794 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı (SR): 30000
FEC: 3/4
Kapsama: Türkiye
Bu frekans bilgilerini uydu alıcınızın kanal arama veya manuel kanal ekleme bölümüne girerek TRT Spor kanalını izleyebilirsiniz. Ayrıca, TRT'nin resmi web sitesindeki Uydu Frekansları sayfasından da güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.