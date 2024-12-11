Benfica - Bologna maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica - Bologna maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Benfica ve Bologna, üst tura çıkmak için sahada kozlarını paylaşacak. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvalarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. Benfica ve Bologna'nın karşı karşıya geleceği maç için geri sayım başladı. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler için büyük önem taşıyor. Peki, Benfica - Bologna maçı ne zaman? Benfica - Bologna maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

BENFICA-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN?

Benfica - Bologna maçı, 11 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.

BENFICA-BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BENFICA-BOLOGNA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

TRT Spor SD Yayını (Türksat 3A Uydusu):

Frekans: 11096 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 30000

FEC: 5/6

Kapsama: Doğu

TRT Spor HD Yayını (Türksat 3A Uydusu):

Frekans: 11054 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı (SR): 30000

FEC: 3/4

Kapsama: Batı

TRT Spor HD Yayını (Türksat 4A Uydusu):

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı (SR): 30000

FEC: 3/4

Kapsama: Türkiye

Bu frekans bilgilerini uydu alıcınızın kanal arama veya manuel kanal ekleme bölümüne girerek TRT Spor kanalını izleyebilirsiniz. Ayrıca, TRT'nin resmi web sitesindeki Uydu Frekansları sayfasından da güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.