Mahir Ünal'ın AK Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa etmesinin ardından yerine Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin getirildi. Özlem Zengin'in ardından koltuğa Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur getirildi. Peki, Belgin Uygur kimdir? Belgin Uygur kaç yaşında, nereli? Belgin Uygur hayatı ve biyografisi nedir?

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK Üyesi olarak seçildi. Peki, Belgin Uygur kimdir? Belgin Uygur kaç yaşında, nereli? Belgin Uygur hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BELGİN UYGUR KİMDİR?

1977 Balıkesir doğumlu, Baba Adı Turgut, Anne Adı Gülistan.

Avukat; 1995 yılında Bigadiç İmam Hatip Lisesini, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

2001 yılından bu yana Balıkesir ilinde serbest avukat olarak çalıştı.

2017 – 2018 tarihleri arasında AK Parti Balıkesir Kadın Kolları İl Başkanlığı görevini yürüttü.

27.Dönem AK Parti Balıkesir Milletvekili seçildi.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK Üyesi olarak seçildi.

TBMM Adalet Komisyonu Kâtip Üyesi ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi

1995 senesinde Bigadiç İmam Hatip Lisesini bitirmiştir. 1999 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2001 yılından itibaren Balıkesir'de serbest avukatlık yapmaktadır. Orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk annesidir.

Mahir Ünal'ın AK Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa etmesinin ardından yerine Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin getirildi. Özlem Zengin'in ardından koltuğa Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur getirildi.